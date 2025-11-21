Рейтинг@Mail.ru
НАБУ проводит допрос экс-министра юстиции Украины Галущенко, сообщили СМИ
13:16 21.11.2025
НАБУ проводит допрос экс-министра юстиции Украины Галущенко, сообщили СМИ
НАБУ проводит допрос экс-министра юстиции Украины Галущенко, сообщили СМИ

НАБУ допрашивает экс-министра юстиции Галущенко по делу о коррупции на Украине

Герман Галущенко. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Отправленный в отставку из-за коррупционного скандала министр юстиции Украины Герман Галущенко находится на допросе в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), сообщило в пятницу украинское агентство РБК-Украина со ссылкой на источник.
"Галущенко сейчас на допросе в НАБУ", - говорится в сообщении агентства в Telegram-канале. Как отмечается, Галущенко сопровождают адвокаты.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"Золотой унитаз и сумки с деньгами": СМИ раскрыли детали скандала в Киеве
15 ноября, 18:43
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Слон в офисе. Зеленскому угрожает новый фронт
Вчера, 08:00
 
