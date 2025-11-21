Украина изменила один из пунктов плана США по Украине, пишет WSJ

Сейчас на Украине в разгаре коррупционный скандал. Десятого ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению противоправных схем в энергетике. Бюро предъявило обвинения семи участникам преступной организации, в том числе соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Германа Галущенко, фигурирующего в деле, отстранили от должности министра юстиции. Бывший министр энергетики Светлана Гринчук подала в отставку.