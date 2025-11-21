Украина изменила один из пунктов плана США по Украине, пишет WSJ

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Киев изменил пункт плана США по урегулированию, который предусматривал разоблачение коррупции, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленный источник в американской администрации.
"Украина проведет полный аудит всей полученной помощи и создаст юридический механизм для устранения найденных нарушений и наказания тех, кто незаконно нажился на войне", — привел собеседник издания изначальную формулировку.
Однако в версии соглашения, опубликованной в интернете, текст изменили. Теперь в нем прописывается, что все стороны получат "полную амнистию за свои действия в ходе войны", сообщил источник в Белом доме. Он подчеркнул, что внести правки предложил именно Киев.
Сейчас на Украине в разгаре коррупционный скандал. Десятого ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению противоправных схем в энергетике. Бюро предъявило обвинения семи участникам преступной организации, в том числе соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Германа Галущенко, фигурирующего в деле, отстранили от должности министра юстиции. Бывший министр энергетики Светлана Гринчук подала в отставку.
План США по урегулированию
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что Вашингтон проводит переговоры с обеими странами.
Как сообщил телеканал NBC, в разработке документа участвовали спецпосланник Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.
По данным зарубежных СМИ, план предусматривает передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Штатов, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях и официальное признание Крыма и Донбасса российскими.
Кроме того, Вашингтон снимет с Москвы санкции и сократит военную помощь Киеву, который уменьшит численность ВСУ. На территории Украины будет запрещено размещать иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России. Русский язык объявят государственным и установят официальный статус канонической УПЦ.
По информации Financial Times, американские чиновники ожидают, что Зеленский подпишет документ до 27 ноября.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, с момента встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске никаких новаций по вопросу разрешения конфликта не было.