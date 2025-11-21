Рейтинг@Mail.ru
Украина изменила один из пунктов плана США по Украине, пишет WSJ
07:41 21.11.2025 (обновлено: 13:27 21.11.2025)
Украина изменила один из пунктов плана США по Украине, пишет WSJ
Украина изменила один из пунктов плана США по Украине, пишет WSJ - РИА Новости, 21.11.2025
Украина изменила один из пунктов плана США по Украине, пишет WSJ
Киев изменил пункт плана США по урегулированию, который предусматривал разоблачение коррупции, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 21.11.2025
2025
в мире, украина, сша, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, каролин левитт, владимир зеленский, нато, владимир путин, киев, дональд трамп, nbc, стив уиткофф
В мире, Украина, США, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Каролин Левитт, Владимир Зеленский, НАТО, Владимир Путин, Киев, Дональд Трамп, NBC, Стив Уиткофф
Украина изменила один из пунктов плана США по Украине, пишет WSJ

WSJ: Украина изменила в мирном плане США пункт о разоблачении коррупции

Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Киев изменил пункт плана США по урегулированию, который предусматривал разоблачение коррупции, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленный источник в американской администрации.
"Украина проведет полный аудит всей полученной помощи и создаст юридический механизм для устранения найденных нарушений и наказания тех, кто незаконно нажился на войне", — привел собеседник издания изначальную формулировку.
Однако в версии соглашения, опубликованной в интернете, текст изменили. Теперь в нем прописывается, что все стороны получат "полную амнистию за свои действия в ходе войны", сообщил источник в Белом доме. Он подчеркнул, что внести правки предложил именно Киев.

Сейчас на Украине в разгаре коррупционный скандал. Десятого ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению противоправных схем в энергетике. Бюро предъявило обвинения семи участникам преступной организации, в том числе соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Германа Галущенко, фигурирующего в деле, отстранили от должности министра юстиции. Бывший министр энергетики Светлана Гринчук подала в отставку.

План США по урегулированию

Портал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке мирного соглашения, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине по модели Пятой статьи НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что Вашингтон проводит переговоры с обеими странами.
Как сообщил телеканал NBC, в разработке документа участвовали спецпосланник Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.
По данным зарубежных СМИ, план предусматривает передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Штатов, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях и официальное признание Крыма и Донбасса российскими.
Кроме того, Вашингтон снимет с Москвы санкции и сократит военную помощь Киеву, который уменьшит численность ВСУ. На территории Украины будет запрещено размещать иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России. Русский язык объявят государственным и установят официальный статус канонической УПЦ.
По информации Financial Times, американские чиновники ожидают, что Зеленский подпишет документ до 27 ноября.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, с момента встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске никаких новаций по вопросу разрешения конфликта не было.
