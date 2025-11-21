Украина и Европа не могут отвергнуть план США, пишут СМИ

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Украина и Европа не могут полностью отвергнуть план США, чтобы не испортить отношения с американским президентом Дональдом Трампом, такое мнение выразил шеф-редактор международного отдела телеканала Sky News Доминик Вагхорн.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.