05:04 21.11.2025
Украина и Европа не могут отвергнуть план США, пишут СМИ
2025-11-21T05:04:00+03:00
2025-11-21T05:04:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
дмитрий песков
вооруженные силы украины
украина
сша
россия
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Sky News: Украина и Европа не могут отвергнуть план США и будут тянуть время

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertЧеловек фотографирует флаги Украины и Евросоюза
Человек фотографирует флаги Украины и Евросоюза
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Человек фотографирует флаги Украины и Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Украина и Европа не могут полностью отвергнуть план США, чтобы не испортить отношения с американским президентом Дональдом Трампом, такое мнение выразил шеф-редактор международного отдела телеканала Sky News Доминик Вагхорн.
"Европа и Украина не могут полностью отвергнуть этот план и рискнуть испортить отношения с Трампом. Они будут тянуть время и, вопреки всем очевидным фактам, надеяться, что его все же удастся уговорить покинуть ряды сторонников Кремля", - говорится в передовице Вагхорна на сайте телеканала.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала