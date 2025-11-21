Украина ищет поддержки Турции, заявил эксперт

АНКАРА, 21 ноя – РИА Новости. Киев, не получив ожидаемой поддержки от западных партнеров и осознав ограниченную эффективность санкций против России, стремится заручиться содействием Турции в вопросе урегулирования конфликта, заявил профессор исторического факультета Университета Мармара Ильяс Кемальоглу.

"Еще одна причина визита Зеленского в Турцию заключается в неблагоприятной для Киева обстановке на фронте и отказе западных стран предоставлять необходимые технологии. Россия не намерена отступать от выдвинутых условий - демилитаризации Украины и признания как Киевом, так и Западом российской юрисдикции над "присоединенными" территориями. Таким образом, не получив желаемой поддержки и осознав неэффективность санкций, Киев как никогда заинтересован в установлении мира и нуждается в поддержке Турции", - заявил Кемальоглу в статье для государственного агентства Anadolu.

По словам эксперта, положение Зеленского осложнил и коррупционный скандал с участием высокопоставленных украинских чиновников в энергетическом и оборонном секторах, что ударило по его позициям как внутри страны, так и за ее пределами.

"Следовательно, визит Зеленского можно интерпретировать как попытку восстановить свою репутацию - как на внутренней, так и на международной арене", - заключил он.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.