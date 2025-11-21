Раскрыто, где Шляфман пытался спрятать револьвер после убийства Талькова

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Валерий Шляфман, осужденный за убийство певца Игоря Талькова, сразу после выстрела спрятал револьвер в сливном бачке унитаза, следует из показаний свидетелей в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Ранее в суде было установлено, что 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге Шляфман, испытывая неприязненные отношения к концертному директору певицы Азизы Игорю Малахову в ходе конфликта из-за очередности выступления на концерте артистов, попытался его застрелить. Однако в момент выстрела Малахов увернулся, а Тальков , который также участвовал в конфликте, получил смертельное ранение. Эти выводы подтверждаются заключениями экспертов.

"Талькова занесли в гримерку, куда также зашел Шляфман, он держал в руках револьвер, который занес в туалет и положил в сливной бачок", - приводятся показания свидетеля в документе.

Другая свидетельница, наблюдавшая за конфликтом из гримерки Талькова, рассказала, как Шляфман направил револьвер в сторону участников потасовки и кричал, чтобы все стояли, иначе он будет стрелять, указано в материалах. С ее слов, затем Шляфман зашел в гримерку, и она помогла ему спрятать оружие в бачке унитаза.

"Увидела, как Шляфман с пистолетом в руках убежал в гримерку Талькова. В гримерке находилась женщина, которая сказала ей, что Шляфман положил пистолет в бачок унитаза. Она увидела, что в бачке в воде лежал револьвер, который она вытащила", - приводятся в документах показания третьей свидетельницы.

Она уточнила, что впоследствии револьвер был передан его владельцу Малахову.

Ранее суд заочно приговорил директора Талькова Шляфмана к 13 годам колонии общего режима. Он признан виновным по пункту "д" статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей), статье 15 - пункту "д" статьи 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей). Шляфман в 1992 году уехал в Израиль , в январе 2022 года заочно арестован в России

Как сообщили РИА Новости в прокуратуре, в ходе баллистической экспертизы были сделаны выводы о том, что выстрел был произведен из револьвера, который принадлежал Малахову, с близкого расстояния, примерно 40-50 сантиметров, следы свинца остались на одежде Шляфмана и рубашке Талькова. Из показаний свидетелей и сопоставления их с выводами экспертиз следует, что Шляфман вырвал оружие из рук Малахова, хотел застрелить его, но пуля попала в певца. Также следы крови и расположение капель помогли экспертам сделать вывод о том, что стрелявший находился чуть выше Талькова, в то время как Малахов находился на полу, удерживаемый охраной артиста.