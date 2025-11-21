Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемому в убийстве генерала Москалика в Балашихе запросили пожизненное - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:41 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/ubiystvo-2056469859.html
Обвиняемому в убийстве генерала Москалика в Балашихе запросили пожизненное
Обвиняемому в убийстве генерала Москалика в Балашихе запросили пожизненное - РИА Новости, 21.11.2025
Обвиняемому в убийстве генерала Москалика в Балашихе запросили пожизненное
Обвинение попросило суд приговорить к пожизненному лишению свободы завербованного СБУ Игната Кузина, устроившего взрыв в подмосковной Балашихе, где погиб... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T01:41:00+03:00
2025-11-21T01:41:00+03:00
происшествия
балашиха
россия
москва
ярослав москалик
служба безопасности украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013662973_0:0:626:353_1920x0_80_0_0_852f8c67cc9ff18ad9210332d5115bdd.jpg
https://ria.ru/20251105/sud-2053019735.html
https://ria.ru/20251120/agent-2056197060.html
балашиха
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013662973_48:0:588:405_1920x0_80_0_0_7ccf3575439251a00d71cc0fd09a3dee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, балашиха, россия, москва, ярослав москалик, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балашиха, Россия, Москва, Ярослав Москалик, Служба безопасности Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Обвиняемому в убийстве генерала Москалика в Балашихе запросили пожизненное

Обвинение попросило пожизненное обвиняемому в убийстве генерала Москалика

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкЗадержанный сотрудниками ФСБ РФ агент украинских спецслужб Игнат Кузин. Стоп-кадр видео
Задержанный сотрудниками ФСБ РФ агент украинских спецслужб Игнат Кузин. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Задержанный сотрудниками ФСБ РФ агент украинских спецслужб Игнат Кузин. Стоп-кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Обвинение попросило суд приговорить к пожизненному лишению свободы завербованного СБУ Игната Кузина, устроившего взрыв в подмосковной Балашихе, где погиб генерал Ярослав Москалик, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом рассмотрения уголовного дела.
"Обвинение в прениях сторон попросило приговорить Кузина к пожизненному лишению свободы", - рассказал собеседник агентства.
Игнат Кузин на заседании суда во Втором Западном окружном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Подсудимый по делу об убийстве генерала Москалика признал вину
5 ноября, 17:21
Второй западный окружной военный суд рассматривает дело в отношении Кузина в закрытом режиме, фигурант признал вину во всех вменяемых ему преступлениях.
Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб в результате теракта в Балашихе 25 апреля. Басманный суд Москвы арестовал Кузина по обвинению в совершении теракта. По данным СК, Кузин в сентябре 2023 года прибыл в Россию и проживал в столичном регионе, где ожидал конкретных указаний куратора из СБУ. За преступление ему обещали 18 тысяч долларов.
Как сообщали в прокуратуре, Кузин обвиняется по статьям о теракте, о прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, об участии в террористическом сообществе, о незаконных приобретении, хранении, ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконном изготовлении взрывных устройств, а также о хранении и перевозке для использования заведомо поддельного официального документа.
Следствие установило, что в период с февраля по апрель 2025 года Кузин, завербованный службой безопасности Украины, по заданию своего куратора подготовил и установил самодельное взрывное устройство возле подъезда дома на бульваре Нестерова в Балашихе, где проживал Москалик. Утром 25 апреля, когда генерал вышел из подъезда, СВУ было дистанционно приведено в действие. Москалик погиб на месте. Также в результате взрыва повреждено имущество 20 граждан.
Расследование в отношении неустановленных соучастников продолжается.
Кадры задержания агента Киева, готовившего покушение на высокопоставленного офицера Минобороны - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Киев пообещал агенту пять тысяч долларов за убийство офицера Минобороны
20 ноября, 08:42
 
ПроисшествияБалашихаРоссияМоскваЯрослав МоскаликСлужба безопасности УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала