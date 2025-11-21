Обвиняемому в убийстве генерала Москалика в Балашихе запросили пожизненное

Второй западный окружной военный суд рассматривает дело в отношении Кузина в закрытом режиме, фигурант признал вину во всех вменяемых ему преступлениях.

Как сообщали в прокуратуре, Кузин обвиняется по статьям о теракте, о прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, об участии в террористическом сообществе, о незаконных приобретении, хранении, ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконном изготовлении взрывных устройств, а также о хранении и перевозке для использования заведомо поддельного официального документа.