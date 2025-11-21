Рейтинг@Mail.ru
Тульская область удостоена Почетного кубка Минобороны РФ за вклад в оборону - РИА Новости, 21.11.2025
Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
21:48 21.11.2025
Тульская область удостоена Почетного кубка Минобороны РФ за вклад в оборону
Тульская область удостоена Почетного кубка Минобороны РФ за вклад в оборону - РИА Новости, 21.11.2025
Тульская область удостоена Почетного кубка Минобороны РФ за вклад в оборону
Тульская область удостоена Почетного кубка министерства обороны РФ среди субъектов РФ за достижение наивысших результатов в организации межведомственного... РИА Новости, 21.11.2025
тульская область
дмитрий миляев
Новости
дмитрий миляев
Тульская область, Дмитрий Миляев
Тульская область удостоена Почетного кубка Минобороны РФ за вклад в оборону

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Тульская область - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Тульская область. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Тульская область удостоена Почетного кубка министерства обороны РФ среди субъектов РФ за достижение наивысших результатов в организации межведомственного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ в 2025 году, сообщает пресс-служба облправительства.
Заслуги области получили признание на XI Межведомственной научно-практической конференции "Армия и общество. Межведомственное взаимодействие в интересах укрепления обороны государства", которая прошла в Москве под руководством начальника Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковника Станислава Гаджимагомедова. В конференции принял участие губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
Цель конференции – выработать направления совершенствования совместной работы и сформировать единые взгляды на межведомственное взаимодействие представителей органов госвласти всех уровней в укреплении обороны страны.
Глава региона поблагодарил министерство за высокую оценку работы. "Тульская область – большая волонтерская семья, в которой каждый стремится внести свой вклад в Победу и помочь бойцам, защищающим интересы Родины в зоне специальной военной операции. Эта награда – результат совместной работы органов власти и тысяч жителей нашего региона", - приводятся в сообщении слова Миляева.
Губернатор подчеркнул, что с первых дней СВО Тульская область направляет гуманитарные грузы на передовую. Среди поставок – квадрокоптеры, автомобили, квадроциклы, средства связи, а также снаряжение, медикаменты и оборудование для обустройства быта военнослужащих.
"Мы делаем все, чтобы наши герои и их семьи чувствовали заботу государства. Прочная оборона страны строится не только на передовой, но и в тылу – в единстве общества, армии и власти. В Тульской области все поддерживают бойцов, и эта поддержка придает им силы", - указал Миляев.
В Тульской области действует 71 мера поддержки участников СВО – это различные выплаты, помощь в решении жилищных вопросов, трудоустройстве, самореализации и многое другое. Работает программа "Герой 71", создан центр "Герой 71", в котором участники спецоперации могут получить помощь по всем вопросам в режиме одного окна.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Миляев: Проект "Без срока давности" особенно важен для Тульской области
20 ноября, 22:04
 
Тульская область
Дмитрий Миляев
 
 
