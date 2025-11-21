ЦСКА завоевал серебряные медали МФЛ

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Московский ЦСКА на выезде нанес поражение "Краснодару" в заключительном туре Молодежной футбольной лиги (МФЛ) и опередил "черно-зеленых" в борьбе за серебряные медали турнира.

Встреча прошла в пятницу в Краснодаре и завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев. Забитыми мячами отметились Владимир Джанашия (39-я минута) и Кирилл Данилов (88), реализовавший пенальти.

ЦСКА (66 очков) опередил "Краснодар" (64) в борьбе за второе место и стал серебряным призером турнира. "Быки" остались с бронзой. Чемпионом соревнований ранее досрочно стал петербургский "Зенит".

"Ахмат" (22) и "Балтика" (14), занявшие соответственно 15-е и 16-е места, отправляются в МФЛ-Б. Их места займут петербургский "Алмаз-Антей" и московский "Чертаново". "Сочи" (28) и "Крылья Советов" (26) сыграют в переходных матчах с махачкалинским "Динамо" и столичной "Родиной" соответственно.

Результаты остальных матчей:

"Ростов" - "Факел" (Воронеж) - 3:0;

"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Локомотив" (Москва) - 0:1;

"Балтика" (Калининград) - "Динамо" (Москва) - 2:5;

"Спартак" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара) - 2:1;

"Сочи" - "Нижний Новгород" - 1:1;

"Урал" (Екатеринбург) - "Рубин" (Казань) - 2:0;