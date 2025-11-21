https://ria.ru/20251121/trevoga-2056470052.html
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности объявлен на всей территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 21.11.2025
На территории всей Липецкой области ввели режим воздушной опасности