"Приехали умирать": тренер "Динамо" объяснил поражение от "Сибири"
"Приехали умирать": тренер "Динамо" объяснил поражение от "Сибири" - РИА Новости, 21.11.2025
"Приехали умирать": тренер "Динамо" объяснил поражение от "Сибири"
Игроки новосибирской "Сибири" приехали на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского "Динамо" умирать, заявил... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T01:40:00+03:00
2025-11-21T01:40:00+03:00
2025-11-21T04:56:00+03:00
хоккей
спорт
вячеслав козлов
алексей кудашов
континентальная хоккейная лига (кхл)
сибирь
хк динамо
спорт, вячеслав козлов, алексей кудашов, континентальная хоккейная лига (кхл), сибирь, хк динамо
Хоккей, Спорт, Вячеслав Козлов, Алексей Кудашов, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Сибирь, ХК Динамо
"Приехали умирать": тренер "Динамо" объяснил поражение от "Сибири"
Тренер "Динамо" Козлов заявил, что игроки "Сибири" приехали на матч КХЛ умирать
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Игроки новосибирской "Сибири" приехали на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского "Динамо" умирать, заявил исполняющий обязанности главного тренера "бело-голубых" Вячеслав Козлов.
"Динамо" проиграло "Сибири" дома со счетом 3:4 в серии буллитов. Москвичи уступали со счетом 1:3 и избежали поражения в основное время за 3 секунды до конца третьего периода. "Сибири" удалось прервать худшую в клубной истории 13-матчевую серию поражений в КХЛ.
"Сегодня "Сибирь" приехала после 13 проигрышей, они приехали умирать. Я хотел бы поблагодарить команду за хорошую и достойную игру - они заблокировали 32 броска. Мы бросили в створ 39 раз, здорово сыграл вратарь. Очень сложно отыгрывать два гола вторую игру подряд. Поэтому такой результат. Молодцы, что отыгрались, но будем разбираться и делать выводы какие-то", - сказал Козлов на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальной странице "Динамо" в соцсети "ВКонтакте".
На вопрос о причинах того, почему "Динамо" может проводить отрезки в 20-25 минут, когда ничего не получается, Козлов ответил: "Пока нет объяснений, сложно сказать. Ребята стараются, но вторую игру подряд мы без эмоций. Приходится к третьему периоду из них доставать эти эмоции. Будем надеяться, что это временное явление. Будем настраивать их на следующую игру по-другому".
Козлов исполняет обязанности главного тренера с понедельника, после того как в отставку был отправлен Алексей Кудашов. Под руководством Козлова "Динамо" потерпело два поражения в двух встречах.