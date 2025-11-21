"Приехали умирать": тренер "Динамо" объяснил поражение от "Сибири"

"Динамо" проиграло "Сибири" дома со счетом 3:4 в серии буллитов. Москвичи уступали со счетом 1:3 и избежали поражения в основное время за 3 секунды до конца третьего периода. "Сибири" удалось прервать худшую в клубной истории 13-матчевую серию поражений в КХЛ.

"Сегодня "Сибирь" приехала после 13 проигрышей, они приехали умирать. Я хотел бы поблагодарить команду за хорошую и достойную игру - они заблокировали 32 броска. Мы бросили в створ 39 раз, здорово сыграл вратарь. Очень сложно отыгрывать два гола вторую игру подряд. Поэтому такой результат. Молодцы, что отыгрались, но будем разбираться и делать выводы какие-то", - сказал Козлов на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальной странице "Динамо" в соцсети "ВКонтакте".

На вопрос о причинах того, почему "Динамо" может проводить отрезки в 20-25 минут, когда ничего не получается, Козлов ответил: "Пока нет объяснений, сложно сказать. Ребята стараются, но вторую игру подряд мы без эмоций. Приходится к третьему периоду из них доставать эти эмоции. Будем надеяться, что это временное явление. Будем настраивать их на следующую игру по-другому".