"Приехали умирать": тренер "Динамо" объяснил поражение от "Сибири"
Хоккей
Хоккей
 
01:40 21.11.2025 (обновлено: 04:56 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/trener-2056469727.html
"Приехали умирать": тренер "Динамо" объяснил поражение от "Сибири"
"Приехали умирать": тренер "Динамо" объяснил поражение от "Сибири" - РИА Новости, 21.11.2025
"Приехали умирать": тренер "Динамо" объяснил поражение от "Сибири"
Игроки новосибирской "Сибири" приехали на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского "Динамо" умирать, заявил... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T01:40:00+03:00
2025-11-21T04:56:00+03:00
хоккей
спорт
вячеслав козлов
алексей кудашов
континентальная хоккейная лига (кхл)
сибирь
хк динамо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056469408_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_29d6d59ee3b54c4f672012aba44d8eb5.jpg
спорт, вячеслав козлов, алексей кудашов, континентальная хоккейная лига (кхл), сибирь, хк динамо
Хоккей, Спорт, Вячеслав Козлов, Алексей Кудашов, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Сибирь, ХК Динамо
"Приехали умирать": тренер "Динамо" объяснил поражение от "Сибири"

Тренер "Динамо" Козлов заявил, что игроки "Сибири" приехали на матч КХЛ умирать

Хоккей. КХЛ. "Динамо М" - "Сибирь" (Новосибирск)
Хоккей. КХЛ. Динамо М - Сибирь (Новосибирск)
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Игроки новосибирской "Сибири" приехали на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского "Динамо" умирать, заявил исполняющий обязанности главного тренера "бело-голубых" Вячеслав Козлов.
"Динамо" проиграло "Сибири" дома со счетом 3:4 в серии буллитов. Москвичи уступали со счетом 1:3 и избежали поражения в основное время за 3 секунды до конца третьего периода. "Сибири" удалось прервать худшую в клубной истории 13-матчевую серию поражений в КХЛ.
«
"Сегодня "Сибирь" приехала после 13 проигрышей, они приехали умирать. Я хотел бы поблагодарить команду за хорошую и достойную игру - они заблокировали 32 броска. Мы бросили в створ 39 раз, здорово сыграл вратарь. Очень сложно отыгрывать два гола вторую игру подряд. Поэтому такой результат. Молодцы, что отыгрались, но будем разбираться и делать выводы какие-то", - сказал Козлов на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальной странице "Динамо" в соцсети "ВКонтакте".
На вопрос о причинах того, почему "Динамо" может проводить отрезки в 20-25 минут, когда ничего не получается, Козлов ответил: "Пока нет объяснений, сложно сказать. Ребята стараются, но вторую игру подряд мы без эмоций. Приходится к третьему периоду из них доставать эти эмоции. Будем надеяться, что это временное явление. Будем настраивать их на следующую игру по-другому".
Козлов исполняет обязанности главного тренера с понедельника, после того как в отставку был отправлен Алексей Кудашов. Под руководством Козлова "Динамо" потерпело два поражения в двух встречах.
Защитник ХК Динамо Кирилл Готовец - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Хоккеист "Динамо" внесен в список травмированных до конца сезона
20 ноября, 11:52
 
ХоккейСпортВячеслав КозловАлексей КудашовКХЛ 2025-2026СибирьХК Динамо (Москва)
 
 
