Трамп заверил балтийские страны в отсутствии для них угроз - РИА Новости, 21.11.2025
19:33 21.11.2025
Трамп заверил балтийские страны в отсутствии для них угроз
Трамп заверил балтийские страны в отсутствии для них угроз - РИА Новости, 21.11.2025
Трамп заверил балтийские страны в отсутствии для них угроз
Балтийским странам не о чем беспокоиться, конфликт на Украине будет завершен, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T19:33:00+03:00
2025-11-21T19:33:00+03:00
в мире, украина, сша, дональд трамп
В мире, Украина, США, Дональд Трамп
Трамп заверил балтийские страны в отсутствии для них угроз

Трамп заявил, что странам Балтики не надо беспокоиться из-за украинского кризиса

© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Балтийским странам не о чем беспокоиться, конфликт на Украине будет завершен, заявил президент США Дональд Трамп.
"Он будет завершен", - сказал Трамп в эфире радио Fox News, отвечая на слова о том, что у этих стран будут проблемы, если конфликт не завершится.
