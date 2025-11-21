https://ria.ru/20251121/tramp-2056698449.html
Трамп заверил балтийские страны в отсутствии для них угроз
Трамп заверил балтийские страны в отсутствии для них угроз - РИА Новости, 21.11.2025
Трамп заверил балтийские страны в отсутствии для них угроз
Балтийским странам не о чем беспокоиться, конфликт на Украине будет завершен, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T19:33:00+03:00
2025-11-21T19:33:00+03:00
2025-11-21T19:33:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982126599_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_38366858881c1f1d218b09c4716f5dd4.jpg
https://ria.ru/20250923/tramp-2043850050.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982126599_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_82d65f0ba6b7cfd3cc13d9017a157192.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, дональд трамп
В мире, Украина, США, Дональд Трамп
Трамп заверил балтийские страны в отсутствии для них угроз
Трамп заявил, что странам Балтики не надо беспокоиться из-за украинского кризиса