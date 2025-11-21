Трамп назвал крайний срок для решения Украины по плану США

ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал 27 ноября крайним сроком для принятия Украиной условий его мирной сделки.
"Но следующий четверг — это оно, мы считаем, что время вполне подходящее", — сказал он в эфире радио Fox News.
Трамп также заявил, что Украина неизбежно утратит остающиеся под ее контролем районы Донбасса.
По данным The Washington Post, Вашингтон пригрозил прекратить военную поддержку, если Киев не подпишет мирную сделку.
План США по урегулированию
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что Вашингтон проводит переговоры с обеими странами.
Как сообщил телеканал NBC, в разработке документа участвовали спецпосланник Стивен Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.
По данным зарубежных СМИ, план предусматривает передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Штатов, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, а также официальное признание Крыма и Донбасса российскими.
Кроме того, Вашингтон снимет с Москвы санкции и сократит военную помощь Киеву, который уменьшит численность ВСУ. На территории Украины будет запрещено размещать иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России. Русский язык объявят государственным и установят официальный статус канонической УПЦ.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, с момента встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске никаких новаций по вопросу разрешения конфликта не было. Кроме того, официально Москва ничего не получала, предметного обсуждения пунктов плана не было.