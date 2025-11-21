Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал крайний срок для решения Украины по плану США - РИА Новости, 21.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
18:58 21.11.2025 (обновлено: 19:51 21.11.2025)
Трамп назвал крайний срок для решения Украины по плану США
Президент США Дональд Трамп назвал 27 ноября крайним сроком для принятия Украиной условий его мирной сделки. РИА Новости, 21.11.2025
Трамп назвал крайний срок для решения Украины по плану США

Трамп назвал 27 ноября подходящей датой для принятия Киевом условий сделки

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал 27 ноября крайним сроком для принятия Украиной условий его мирной сделки.
"Но следующий четверг — это оно, мы считаем, что время вполне подходящее", — сказал он в эфире радио Fox News.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Слон в офисе. Зеленскому угрожает новый фронт
Вчера, 08:00
Трамп также заявил, что Украина неизбежно утратит остающиеся под ее контролем районы Донбасса.
По данным The Washington Post, Вашингтон пригрозил прекратить военную поддержку, если Киев не подпишет мирную сделку.

План США по урегулированию

Портал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке мирного соглашения, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине по модели пятой статьи НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что Вашингтон проводит переговоры с обеими странами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Киев не дотянет до весны: в США пытаются спасти рядового Трампа
19 ноября, 08:00
Как сообщил телеканал NBC, в разработке документа участвовали спецпосланник Стивен Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.
По данным зарубежных СМИ, план предусматривает передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Штатов, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, а также официальное признание Крыма и Донбасса российскими.
Кроме того, Вашингтон снимет с Москвы санкции и сократит военную помощь Киеву, который уменьшит численность ВСУ. На территории Украины будет запрещено размещать иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России. Русский язык объявят государственным и установят официальный статус канонической УПЦ.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, с момента встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске никаких новаций по вопросу разрешения конфликта не было. Кроме того, официально Москва ничего не получала, предметного обсуждения пунктов плана не было.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Срочный мир на любых условиях: выяснилось, чего Россия боится больше всего
18 ноября, 08:00
 
