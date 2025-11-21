Рейтинг@Mail.ru
США скоро введут очень мощные санкции против России, заявил Трамп - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 21.11.2025 (обновлено: 21:18 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/tramp-2056690605.html
США скоро введут очень мощные санкции против России, заявил Трамп
США скоро введут очень мощные санкции против России, заявил Трамп - РИА Новости, 21.11.2025
США скоро введут очень мощные санкции против России, заявил Трамп
США в скором времени введут очень мощные санкции в отношении России, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T18:51:00+03:00
2025-11-21T21:18:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
москва
владимир путин
лукойл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
https://ria.ru/20251121/tramp-2056477320.html
сша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, дональд трамп, москва, владимир путин, лукойл
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Москва, Владимир Путин, ЛУКОЙЛ
США скоро введут очень мощные санкции против России, заявил Трамп

Трамп: США скоро введут очень мощные санкции против России

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. США в скором времени введут очень мощные санкции в отношении России, заявил президент США Дональд Трамп.
"Нет, нет... очень мощные санкции... Они очень скоро начнут действовать и они очень мощные, очень мощные", - сказал Трамп в эфире радио Fox News.
После этого ведущий спросил, вступают ли санкции против "Лукойла" в силу уже сегодня.
"Они вступят в силу очень скоро. И они очень мощные, очень мощные... Это важно, ведь их (России - ред.) экономика основана на нефти", — ответил Трамп.
Глава государства также подчеркнул, что не рассматривает вопрос об отмене действующих ограничений.
"Нет, я не собираюсь делать что-либо, связанное с отменой санкций", — добавил он.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В Белом доме рассказали, почему Трамп обозвал журналистку свинкой
Вчера, 03:16
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампМоскваВладимир ПутинЛУКОЙЛ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала