США скоро введут очень мощные санкции против России, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. США в скором времени введут очень мощные санкции в отношении России, заявил президент США Дональд Трамп.

"Нет, нет... очень мощные санкции... Они очень скоро начнут действовать и они очень мощные, очень мощные", - сказал Трамп в эфире радио Fox News.

После этого ведущий спросил, вступают ли санкции против " Лукойла " в силу уже сегодня.

"Они вступят в силу очень скоро. И они очень мощные, очень мощные... Это важно, ведь их ( России - ред.) экономика основана на нефти", — ответил Трамп.

Глава государства также подчеркнул, что не рассматривает вопрос об отмене действующих ограничений.

"Нет, я не собираюсь делать что-либо, связанное с отменой санкций", — добавил он.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.