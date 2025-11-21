Рейтинг@Mail.ru
Российские тхэквондисты взяли два золота в последний день ЧЕ среди юниоров - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
21:36 21.11.2025
Российские тхэквондисты взяли два золота в последний день ЧЕ среди юниоров
Российские тхэквондисты взяли два золота в последний день ЧЕ среди юниоров
спорт, тхэквондо
Единоборства, Спорт, Тхэквондо
Российские тхэквондисты взяли два золота в последний день ЧЕ среди юниоров

Россияне завоевали два золота в последний день ЧЕ среди юниоров по тхэквондо

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские тхэквондисты завоевали две золотые медали в заключительный день чемпионата Европы среди юниоров в Эгле (Швейцария).
Победителями соревнований в пятницу стали Казбулат Казанчев (весовая категория до 68 кг) и Александр Чекалин (до 73 кг).
Всего по итогам выступления на турнире сборная России завоевала пять золотых, одну серебряную и четыре бронзовые медали.
Ендовицкий, Билалов и Гилязова завоевали золото ЧР по дзюдо
ЕдиноборстваСпортТхэквондо
 
