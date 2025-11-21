Рейтинг@Mail.ru
08:21 21.11.2025
в мире, молдавия, россия, кишинев, виталий игнатьев, вадим красносельский, газпром
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Виталий Игнатьев, Вадим Красносельский, Газпром
В Приднестровье поблагодарили Россию за миротворческие усилия

Здание Дома Советов в Тирасполе
Здание Дома Советов в Тирасполе. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Тирасполь благодарен России за эффективные миротворческие усилия и поддержку в вопросах возобновления газоснабжения, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Благодарны России за ее неизменно эффективные миротворческие усилия, а также помощь и поддержку в контексте нивелирования последствий гуманитарно-энергетического кризиса, в том числе в части возобновления устойчивого газоснабжения Приднестровья", - сказал Игнатьев.
Глава МИД ПМР также подчеркнул, что Россия, как и прежде, является стратегическим партнером Приднестровья. "Ценим открытость российской стороны к сохранению и расширению контактов между нашими странами в различных сферах взаимодействия", - отметил Игнатьев.
Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Ранее глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье вынуждено экономить газ, чтобы не впасть в глубокий энергетический кризис. Он также добавил, что ПМР при содействии Российской Федерации получает газ, а Молдавия на данный момент никоим образом поставкам не препятствует.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывалось только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
