В Приднестровье поблагодарили Россию за миротворческие усилия

ТИРАСПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Тирасполь благодарен России за эффективные миротворческие усилия и поддержку в вопросах возобновления газоснабжения, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

Глава МИД ПМР также подчеркнул, что Россия, как и прежде, является стратегическим партнером Приднестровья. "Ценим открытость российской стороны к сохранению и расширению контактов между нашими странами в различных сферах взаимодействия", - отметил Игнатьев.