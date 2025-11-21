https://ria.ru/20251121/terakt-2056524578.html
В Краснодаре предотвратили теракт на железнодорожных путях
В Краснодаре предотвратили теракт на железнодорожных путях, сообщили в региональном УФСБ России.
2025-11-21T10:38:00+03:00
2025-11-21T10:38:00+03:00
2025-11-21T21:51:00+03:00
Теракт предотвращен в Краснодарском крае
Силовики предотвратили теракт на ж/д путях в Краснодаре, его готовил украинец по заданию СБУ. Эти пути мужчина планировал подорвать, чтобы сорвать график перевозок военной техники в зону СВО, его задержали.
Кадры допроса гражданина Украины, готовившего теракт в Краснодаре
Кадры допроса гражданина Украины, готовившего теракт в Краснодаре
