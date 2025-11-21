КРАСНОДАР, 21 ноя — РИА Новости. В Краснодаре предотвратили теракт на железнодорожных путях, сообщили в региональном УФСБ России.

"Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 30, частью первой статьи 205 , пунктом "в" части третьей статьи 222.1 УК", — указали в релизе.

У задержанного изъяли средства связи. В оборудованном тайнике нашли устройство, которое он должен был использовать для совершения преступления. На допросе мужчина рассказал, что получал от вербовщика максимально простые и лаконичные инструкции.