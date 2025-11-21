Рейтинг@Mail.ru
10:38 21.11.2025 (обновлено: 21:51 21.11.2025)
В Краснодаре предотвратили теракт на железнодорожных путях
Силовики предотвратили теракт на ж/д путях в Краснодаре, его готовил украинец по заданию СБУ. Эти пути мужчина планировал подорвать, чтобы сорвать график перевозок военной техники в зону СВО, его задержали.
Кадры допроса гражданина Украины, готовившего теракт в Краснодаре
Кадры допроса гражданина Украины, готовившего теракт в Краснодаре
КРАСНОДАР, 21 ноя — РИА Новости. В Краснодаре предотвратили теракт на железнодорожных путях, сообщили в региональном УФСБ России.
Сотрудники ФСБ установили, что мужчину с украинским гражданством завербовали через запрещенную социальную сеть. От собеседника он получил задание подорвать железную дорогу. Как сообщается, цель теракта — сорвать график перевозок военной техники и оружия в зону СВО. Для совершения преступления он пытался использовать самодельное взрывное устройство.
"Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 30, частью первой статьи 205, пунктом "в" части третьей статьи 222.1 УК", — указали в релизе.
У задержанного изъяли средства связи. В оборудованном тайнике нашли устройство, которое он должен был использовать для совершения преступления. На допросе мужчина рассказал, что получал от вербовщика максимально простые и лаконичные инструкции.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025 году
8 сентября, 14:16
 
