Следствие смоделировало положение тела Талькова в момент убийства
10:43 21.11.2025
Следствие смоделировало положение тела Талькова в момент убийства
игорь тальков
Следствие смоделировало положение тела Талькова в момент убийства

Следствие смоделировало положение тела Игоря Талькова в момент убийства

Игорь Тальков
Игорь Тальков. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Следственные эксперименты позволили смоделировать положение тела исполнителя Игоря Талькова в момент убийства и расположение револьвера, из которого был застрелен певец, сказано в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"Смертельное ранение Талькову могло быть причинено, только когда он находился в положении присев, нагнувшись вперед с вытянутой перед собой несколько приподнятой рукой и развернутой вперед ладонью", - говорится в документах.
Игорь Тальков
Раскрыты подробности убийства Талькова
20 ноября, 02:26
В том числе это позволило экспертам сделать категоричный вывод о непричастности концертного директора певицы Азизы Игоря Малахова к убийству артиста.
"По результатам (следственных экспериментов, проведенных 10 декабря 1991 года и 12 марта 1992 года) была установлена поза Талькова, положение револьвера в руках Шляфмана относительно тела Талькова и сделан вывод о том, что выстрел в Талькова произвел Шляфман, производство этого выстрела Малаховым исключено", - указано в материалах.
Эксперт, который был задействован в следственном эксперименте с участием Малахова и трех охранников Талькова в 1992 году, отметил, что смоделированное положение револьвера и позы певца были зафиксированы фотографиями с разных ракурсов, а направление выстрела воспроизводилось с помощью луча лазера.
"Эффективность проведенного следственного эксперимента была связана с тем, что показания участников этого события не противоречили и даже во многом совпали с результатами экспертизы, которые были получены путем объективного исследования вещественных доказательств и материалов дела, не зависимо от показаний участников события", - приводятся показания эксперта в материалах.
Валерий Шляфман
Экспертиза подтвердила вменяемость обвиняемого в убийстве Талькова
Вчера, 07:35
Ранее суд заочно приговорил директора Талькова Шляфмана к 13 годам колонии общего режима. Он признан виновным по пункту "д" статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей), статье 15 - пункту "д" статьи 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей). Шляфман в 1992 году уехал в Израиль, в январе 2022 года заочно арестован в России.
В суде установлено, что 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге Шляфман, испытывая неприязненные отношения к Малахову в ходе конфликта из-за очередности выступления на концерте артистов, попытался его застрелить. Однако в момент выстрела Малахов увернулся, а Тальков, который также участвовал в конфликте, получил смертельное ранение. Эти выводы подтверждаются выводами экспертов.
Как сообщили РИА Новости в прокуратуре, в ходе баллистической экспертизы были сделаны выводы о том, что выстрел был произведен из револьвера, который принадлежал Малахову, с близкого расстояния, примерно 40-50 сантиметров, следы свинца остались на одежде Шляфмана и рубашке Талькова. Из показаний свидетелей и сопоставления их с выводами экспертиз следует, что Шляфман вырвал оружие из рук Малахова, хотел застрелить его, но пуля попала в певца. Также следы крови и расположение капель помогли экспертам сделать вывод о том, что стрелявший находился чуть выше Талькова, в то время как Малахов находился на полу, удерживаемый охраной артиста.
В СК РФ сообщали, что во время предварительного расследования на допросах специалистов, проводивших экспертизы по этому делу с 1991 по 1992 год, выяснилось, что у одного из них оказались вырезы с рубашки Шляфмана, запачканные кровью, "и они помогли выявить виновного в убийстве".
Игорь Тальков
Раскрыто, кто спровоцировал конфликт между Тальковым и директором Азизы
20 ноября, 03:24
 
