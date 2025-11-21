Рейтинг@Mail.ru
В США назвали главный признак краха ВСУ - РИА Новости, 21.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:42 21.11.2025 (обновлено: 10:20 21.11.2025)
В США назвали главный признак краха ВСУ
В США назвали главный признак краха ВСУ - РИА Новости, 21.11.2025
В США назвали главный признак краха ВСУ
Вооруженные силы Украины рискуют остаться без личного состава, спрогнозировал военный аналитик, подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире... РИА Новости, 21.11.2025
в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, харьковская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы сша, дэниел дэвис
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы США, Дэниел Дэвис, Специальная военная операция на Украине
В США назвали главный признак краха ВСУ

Аналитик Дэвис: у ВСУ могут закончиться люди

© Getty Images / LibkosУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Getty Images / Libkos
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины рискуют остаться без личного состава, спрогнозировал военный аналитик, подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
"Вероятно, конфликт завершится, когда у Украины просто закончатся люди. У Запада подходят к концу запасы боеприпасов, а Россия продолжает наращивать силы во всех категориях ", — сказал он.
Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении города Купянска в Харьковской области. По данным Минобороны, российские военные также заняли населенный пункт Веселое в Запорожской области.
За сутки потери ВСУ составили порядка 1370 военнослужащих.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияХарьковская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы СШАДэниел Дэвис
 
 
