Свищев считает, что на тысячу шайб Овечкину может не хватить здоровья

"Вопрос в другом - как долго он еще будет выступать, будет ли продлевать контракт. Мы знаем, что у него этот год по контракту последний. Решит ли он в следующем году возвращаться в Россию, где его ждет "Динамо", или продлит контракт на несколько лет - неизвестно. Но надо помнить, что ему уже не 15 и не 20 лет. Здоровье профессионального спортсмена не безгранично. Возраст, нагрузки - все это влияет на продолжение карьеры", - отметил Свищев.