Свищев считает, что на тысячу шайб Овечкину может не хватить здоровья
2025-11-21T17:43:00+03:00
2025-11-21T17:43:00+03:00
2025-11-21T18:00:00+03:00
хоккей
спорт
александр овечкин
дмитрий свищев
джо сакик
вашингтон кэпиталз
монреаль канадиенс
национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Александр Овечкин, Дмитрий Свищев, Джо Сакик, Вашингтон Кэпиталз, Монреаль Канадиенс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что все в России мечтают о 1000-й шайбе нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, но все зависит от его здоровья и желания.
В ночь на пятницу "Вашингтон" обыграл "Монреаль Канадиенс
" со счетом 8:4. Овечкин
оформил хет-трик, который стал для него 33-м в карьере в лиге, и отдал одну результативную передачу. Россиянин достиг отметки в 1643 очка в карьере в чемпионатах НХЛ
и обошел Джо Сакика
, заняв чистое десятое место в списке лучших бомбардиров лиги.
"Конечно, всем бы этого хотелось - 1000 шайб. Сам Овечкин мечтает войти в историю как первый человек на планете, который забьет 1000 шайб в НХЛ. Это было бы грандиозное достижение. Но если смотреть объективно на статистику и на то, сколько шайб он забивает за сезон сейчас, даже для такого легендарного хоккеиста, как Овечкин, эта планка в текущем сезоне недостижима", - сказал Свищев
.
"Вопрос в другом - как долго он еще будет выступать, будет ли продлевать контракт. Мы знаем, что у него этот год по контракту последний. Решит ли он в следующем году возвращаться в Россию, где его ждет "Динамо", или продлит контракт на несколько лет - неизвестно. Но надо помнить, что ему уже не 15 и не 20 лет. Здоровье профессионального спортсмена не безгранично. Возраст, нагрузки - все это влияет на продолжение карьеры", - отметил Свищев.
Депутат Госдумы добавил, что все, конечно, мечтают о таком результате Овечкина, будут его поддерживать и ждать каждую ночь результатов матчей НХЛ. "Но спорт есть спорт. И здесь все, прежде всего, в руках самого Александра", - заключил Свищев.