Дядя редактора URA.RU подтвердил, что передавал сводки за деньги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Бывший начальник отдела угрозыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрей Карпов, главный свидетель по делу обвиняемого в даче взятки редактора URA.RU Дениса Аллаярова, заявил, что передавал журналисту сводки, получив взамен 120 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Верх-Исетского суда Екатеринбурга.

В пятницу в суде проходит очередное слушание по делу Аллаярова. На процесс пришел и сам Карпов, которого, судя по заявлениям защиты Аллаярова, ждали на первом слушании, но тогда он не пришел из-за неявки в суд своего адвоката. На предыдущем заседании визит экс-правоохранителя анонсировала сама судья Юлия Меркулова.

"Передавал сводки за вознаграждения, в оперативных сводках была фабула преступлений. Сумма в 120 тысяч была передана через бабушку Аллаярова. Передавал практически ежедневно", – сказал Карпов гособвинителю.

Он отметил, что полученные деньги потратил на личные нужды.

Суд арестовал Аллаярова 6 июня, в тот же день Карпова отправили под домашний арест. По данным следствия, редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в телефонном разговоре предложил своему дяде Андрею Карпову, бывшему на тот момент начальником отдела угрозыска отделения полиции №10 Екатеринбурга , вознаграждение за передачу оперативных криминальных сводок "для последующих публикаций на сайте информагентства", тот согласился, отмечали в прокуратуре региона. Журналист вину не признает.

На предыдущих заседаниях по делу Аллаярова – этот процесс стартовал 23 октября – главред URA.RU Диана Козлова уточняла суду, что издание "никогда не покупало и не будет покупать информацию", а корреспондент URA.RU Анна Салымская рассказала, что Аллаяров отдавал ей информацию о происшествиях за минувший период в форме списка в файле Word, но этот документ не содержал каких-либо отметок о секретности. Ранее на слушаниях по делу были допрошены коллеги Карпова, которые утверждали, что отправляли на почту правоохранителю суточные оперативные сводки, а с Аллаяровым знакомы они не были.

По версии следствия, что с мая 2024 по март 2025 года за незаконное получение сводок Аллаяров передал Карпову взятку в 120 тысяч рублей лично, так и путем зачисления на банковские карты экс-полицейского и членов его семьи, которыми тот пользовался. В издании URA.RU подчеркивали, что "взятками" следователи называют переводы Аллаярова своим родным бабушке и тете. Адвокат журналиста Светлана Герасимова также поясняла РИА Новости, что записи телефонного разговора, где ее подзащитный просит предоставить Карпова криминальные сводки, в уголовном деле нет, а показания по поводу просьбы редактора бывший правоохранитель "неоднократно менял".