Дядя редактора URA.RU подтвердил, что передавал сводки за деньги - РИА Новости, 21.11.2025
09:09 21.11.2025
Дядя редактора URA.RU подтвердил, что передавал сводки за деньги
Дядя редактора URA.RU подтвердил, что передавал сводки за деньги

Свидетель по делу редактора URA.RU заявил, что передл сводки за 120 тыс. рублей

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Бывший начальник отдела угрозыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрей Карпов, главный свидетель по делу обвиняемого в даче взятки редактора URA.RU Дениса Аллаярова, заявил, что передавал журналисту сводки, получив взамен 120 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Верх-Исетского суда Екатеринбурга.
В пятницу в суде проходит очередное слушание по делу Аллаярова. На процесс пришел и сам Карпов, которого, судя по заявлениям защиты Аллаярова, ждали на первом слушании, но тогда он не пришел из-за неявки в суд своего адвоката. На предыдущем заседании визит экс-правоохранителя анонсировала сама судья Юлия Меркулова.
Денис Аллаяров - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Суд оставил в силе арест редактора URA.RU Аллаярова
10 ноября, 14:43
"Передавал сводки за вознаграждения, в оперативных сводках была фабула преступлений. Сумма в 120 тысяч была передана через бабушку Аллаярова. Передавал практически ежедневно", – сказал Карпов гособвинителю.
Он отметил, что полученные деньги потратил на личные нужды.
Суд арестовал Аллаярова 6 июня, в тот же день Карпова отправили под домашний арест. По данным следствия, редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в телефонном разговоре предложил своему дяде Андрею Карпову, бывшему на тот момент начальником отдела угрозыска отделения полиции №10 Екатеринбурга, вознаграждение за передачу оперативных криминальных сводок "для последующих публикаций на сайте информагентства", тот согласился, отмечали в прокуратуре региона. Журналист вину не признает.
На предыдущих заседаниях по делу Аллаярова – этот процесс стартовал 23 октября – главред URA.RU Диана Козлова уточняла суду, что издание "никогда не покупало и не будет покупать информацию", а корреспондент URA.RU Анна Салымская рассказала, что Аллаяров отдавал ей информацию о происшествиях за минувший период в форме списка в файле Word, но этот документ не содержал каких-либо отметок о секретности. Ранее на слушаниях по делу были допрошены коллеги Карпова, которые утверждали, что отправляли на почту правоохранителю суточные оперативные сводки, а с Аллаяровым знакомы они не были.
Вывеска информационного агентства URA.RU в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Издание URA.RU вошло в список третьих лиц по делу "Корпорации СТС"
18 сентября, 17:41
По версии следствия, что с мая 2024 по март 2025 года за незаконное получение сводок Аллаяров передал Карпову взятку в 120 тысяч рублей лично, так и путем зачисления на банковские карты экс-полицейского и членов его семьи, которыми тот пользовался. В издании URA.RU подчеркивали, что "взятками" следователи называют переводы Аллаярова своим родным бабушке и тете. Адвокат журналиста Светлана Герасимова также поясняла РИА Новости, что записи телефонного разговора, где ее подзащитный просит предоставить Карпова криминальные сводки, в уголовном деле нет, а показания по поводу просьбы редактора бывший правоохранитель "неоднократно менял".
В объединенной пресс-службе судов региона РИА Новости поясняли, что Карпов заключил досудебное соглашение и пошел на сделку со следствием. Процесс над ним стартовал в начале ноября в том же Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга.
