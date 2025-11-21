Судан признателен России за поддержку, в том числе в СБ ООН

ЖЕНЕВА, 21 ноя - РИА Новости. Судан признателен России за поддержку, в том числе в Совете безопасности ООН, заявил РИА Новости постоянный представитель Судана при ООН в Женеве Хассан Хамид Хассан.
"Я бы хотел выразить глубокую признательность весомой роли Российской Федерации, в особенности, в Совете безопасности ООН", - сказал он.
Дипломат рассказал, что служил в постпредстве Судана при ООН в Нью-Йорке в то же время, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров занимал пост постоянного представителя РФ при ООН, отметив, что "имел привилегию" работать с ним.
"Я тесно сотрудничаю с Россией еще с тех пор. Мы видим, как Россия всегда поддерживает Судан, особенно в нынешние трудные времена. Мы всегда рассчитываем на поддержку России в Совбезе ООН, и мы очень ждем, чтобы Россия вернулась в Совет по правам человека ООН в Женеве", - сказал дипломат.
Мятежники из Сил быстрого реагирования (СБР) объявили 26 октября о взятии под контроль штаба 6-й пехотной дивизии суданской армии, базирующейся в Эль-Фашере, после полутора лет беспрерывных боев за город, который являлся самым крупным опорным пунктом правительственных войск в Северном Дарфуре. Представитель регионального правительства Агад бен Кони в свою очередь заявил, что количество погибших в Эль-Фашере после перехода города под контроль СБР возросло до 2,2 тысячи человек.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.