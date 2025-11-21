Судан признателен России за поддержку, в том числе в СБ ООН

"Я тесно сотрудничаю с Россией еще с тех пор. Мы видим, как Россия всегда поддерживает Судан, особенно в нынешние трудные времена. Мы всегда рассчитываем на поддержку России в Совбезе ООН, и мы очень ждем, чтобы Россия вернулась в Совет по правам человека ООН в Женеве", - сказал дипломат.