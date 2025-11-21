Рейтинг@Mail.ru
В Москве рассмотрят иск на миллиарды рублей к ставропольскому экс-чиновнику - РИА Новости, 21.11.2025
18:47 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/sud-2056688921.html
В Москве рассмотрят иск на миллиарды рублей к ставропольскому экс-чиновнику
В Москве рассмотрят иск на миллиарды рублей к ставропольскому экс-чиновнику - РИА Новости, 21.11.2025
В Москве рассмотрят иск на миллиарды рублей к ставропольскому экс-чиновнику
Прокуратура требует обратить в пользу государства коррупционный доход экс-главы Предгорного района Ставропольского края, иск направлен в суд, сообщили РИА... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T18:47:00+03:00
2025-11-21T18:47:00+03:00
происшествия
ставропольский край
предгорный район
москва
ставропольский край
предгорный район
москва
происшествия, ставропольский край, предгорный район, москва
Происшествия, Ставропольский край, Предгорный район, Москва
В Москве рассмотрят иск на миллиарды рублей к ставропольскому экс-чиновнику

Суд рассмотрит иск на миллиарды рублей к экс-главы района Ставропольского края

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 21 ноя – РИА Новости. Прокуратура требует обратить в пользу государства коррупционный доход экс-главы Предгорного района Ставропольского края, иск направлен в суд, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
"Прокурор края Юрий Немкин потребовал в суде взыскать в пользу государства коррупционный доход бывшего чиновника. Прокуратура Ставропольского края при проведении проверки установила факты хищения земельных участков бывшим главой Предгорного муниципального района", – сообщили в ведомстве.
Кадр из сериала Слово пацана. Кровь на асфальте - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Суд рассмотрит иск об использовании песен "Ласкового мая" в "Слове пацана"
Вчера, 13:26
По данным прокуратуры, с марта 2008 года по май 2013 года чиновник перевел 56 гектаров муниципальных земель сельскохозяйственного назначения под застройку и предоставил их в собственность доверенным лицам. В 2020 году собственники земли по указанию чиновника разделили ее на 518 участков и частично распродали.
На полученные средства чиновник приобрел недвижимость общей площадью 5,5 тысяч квадратных метров и организовал бизнес по её сдаче в аренду. Чтобы скрыть своё владение имуществом, он оформил его на своих жену, детей и других доверенных людей. Уточняется, что доходы экс-главы района не были указаны в его официальных декларациях.
"В связи с этим прокурор региона направил в Хамовнический районный суд города Москвы иск об обращении в доход Российской Федерации незаконно полученного имущества бывшего чиновника, его семьи и доверенных лиц, а также о взыскании компенсации стоимости земли, реализованной добросовестным приобретателям", – сообщили в прокуратуре.
Источник РИА Новости сообщил, что предварительная сумма коррупционного дохода чиновника может достигать нескольких миллиардов рублей.
Согласно картотеке суда, речь идет о Николае Гюльбякове. Предварительное судебное заседание состоится 4 декабря в 13.40.
Николай Гюльбяков был главой администрации Предгорного района Ставропольского края с 2012 года. В 2016 году Ессентукский городской суд приговорил Гульбякова к пяти годам лишения свободы условно и штрафу 1,5 миллиона рублей за посредничество во взяточничестве.
Суд - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Суд в Москве рассмотрит иск об изъятии имущества депутата Муртузалиева
19 ноября, 23:28
 
ПроисшествияСтавропольский крайПредгорный районМосква
 
 
