В Москве рассмотрят иск на миллиарды рублей к ставропольскому экс-чиновнику

ПЯТИГОРСК, 21 ноя – РИА Новости. Прокуратура требует обратить в пользу государства коррупционный доход экс-главы Предгорного района Ставропольского края, иск направлен в суд, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.

"Прокурор края Юрий Немкин потребовал в суде взыскать в пользу государства коррупционный доход бывшего чиновника. Прокуратура Ставропольского края при проведении проверки установила факты хищения земельных участков бывшим главой Предгорного муниципального района", – сообщили в ведомстве.

По данным прокуратуры, с марта 2008 года по май 2013 года чиновник перевел 56 гектаров муниципальных земель сельскохозяйственного назначения под застройку и предоставил их в собственность доверенным лицам. В 2020 году собственники земли по указанию чиновника разделили ее на 518 участков и частично распродали.

На полученные средства чиновник приобрел недвижимость общей площадью 5,5 тысяч квадратных метров и организовал бизнес по её сдаче в аренду. Чтобы скрыть своё владение имуществом, он оформил его на своих жену, детей и других доверенных людей. Уточняется, что доходы экс-главы района не были указаны в его официальных декларациях.

"В связи с этим прокурор региона направил в Хамовнический районный суд города Москвы иск об обращении в доход Российской Федерации незаконно полученного имущества бывшего чиновника, его семьи и доверенных лиц, а также о взыскании компенсации стоимости земли, реализованной добросовестным приобретателям", – сообщили в прокуратуре.

Источник РИА Новости сообщил, что предварительная сумма коррупционного дохода чиновника может достигать нескольких миллиардов рублей.

Согласно картотеке суда, речь идет о Николае Гюльбякове. Предварительное судебное заседание состоится 4 декабря в 13.40.