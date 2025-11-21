https://ria.ru/20251121/ssha-2056657475.html
США хотят, чтобы Москва и Киев согласовали сделку к концу года, сообщил CNN
США хотят, чтобы Москва и Киев согласовали сделку к концу года, сообщил CNN - РИА Новости, 21.11.2025
США хотят, чтобы Москва и Киев согласовали сделку к концу года, сообщил CNN
Администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы Россия и Украина согласовали мирную сделку к концу этого года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T17:03:00+03:00
2025-11-21T17:03:00+03:00
2025-11-21T17:03:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:149:3076:1879_1920x0_80_0_0_0b54e43e5fe8cc85203872add1905619.jpg
https://ria.ru/20251121/ssha-2056652749.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_1d6773c8c5062a30f05161309bef0751.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп
США хотят, чтобы Москва и Киев согласовали сделку к концу года, сообщил CNN
CNN: США хотят, чтобы Россия и Украина согласовали мирную сделку к концу года