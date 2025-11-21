Рейтинг@Mail.ru
США применяют к Украине метод хорошего и плохого полицейского, пишет WP - РИА Новости, 21.11.2025
17:26 21.11.2025
США применяют к Украине метод хорошего и плохого полицейского, пишет WP
США применяют к Украине метод хорошего и плохого полицейского, пишет WP - РИА Новости, 21.11.2025
США применяют к Украине метод хорошего и плохого полицейского, пишет WP
США для продвижения своего плана по мирному урегулированию на Украине прибегают к методу хорошего и плохого полицейского, пишет газета Washington Post со... РИА Новости, 21.11.2025
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
США применяют к Украине метод хорошего и плохого полицейского, пишет WP

WP: США используют метод хорошего и плохо полицейского для плана по Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. США для продвижения своего плана по мирному урегулированию на Украине прибегают к методу хорошего и плохого полицейского, пишет газета Washington Post со ссылкой на источник.
"США, по-видимому, разделили команды между (спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом - ред.) Уиткоффом и (министром армии США Дэниелом - ред.) Дрисколлом, чтобы "сыграть в хорошего и плохого полицейского - один давит, другой пытается сказать: давайте работать вместе, чтобы изменить (план - ред.)", - говорится в сообщении.
Киев - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Мирный план США вызвал ярость в Киеве, пишут СМИ
Вчера, 14:57
В Белом доме ранее заявили, что представители США, РФ и Украины продолжают переговоры по украинскому урегулированию и есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже, добавил он.
В СМИ появился текст предполагаемого плана по урегулированию конфликта на Украине из 28 пунктов. Согласно документу, "Крым, Луганск, и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе США". Киев выводит свои силы с территорий ДНР, которые сейчас находятся под его контролем. В Херсонской и Запорожской областях предполагается "заморозка вдоль линии соприкосновения". Украина закрепляет в конституции отказ от вступления в НАТО и соглашается быть безъядерным государством. Альянс берет обязательство не принимать Украину в свой состав и не размещать там свои войска. Численность ВСУ сокращается до 600 тысяч человек.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В Кремле прокомментировали план США по урегулированию на Украине
Вчера, 14:37
 
В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
