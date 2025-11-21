США посылают Киеву сигналы о прекращении военной поддержки, пишет WP

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. США посылают Киеву сигналы о том, что могут прекратить всякую военную поддержку, если Украина не подпишет предлагаемый Вашингтоном план по урегулированию конфликта, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.
"Несмотря на то, что (президент США Дональд - ред.) Трамп сократил прямую помощь Украине, США выступили посредником в сделках по получению Украиной американского оружия через европейских партнеров и продолжают обмениваться разведданными. По словам двух чиновников, США теперь посылают "сигналы" о том, что всё может быть снято с повестки дня, если Киев быстро не подпишет предложение", - пишет издание.
Ранее британская газета Financial Times утверждала, что США ожидают от Владимира Зеленского подписания предлагаемого ими плана до 27 ноября, тот же срок называет и агентство Рейтер.
В Белом доме ранее заявили, что представители США, РФ и Украины продолжают переговоры по украинскому урегулированию и есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже, добавил он.
В СМИ появился текст предполагаемого плана по урегулированию конфликта на Украине из 28 пунктов. Согласно документу, "Крым, Луганск, и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе США". Киев выводит свои силы с территорий ДНР, которые сейчас находятся под его контролем. В Херсонской и Запорожской областях предполагается "заморозка вдоль линии соприкосновения". Украина закрепляет в конституции отказ от вступления в НАТО и соглашается быть безъядерным государством. Альянс берет обязательство не принимать Украину в свой состав и не размещать там свои войска. Численность ВСУ сокращается до 600 тысяч человек.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.