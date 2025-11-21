Рейтинг@Mail.ru
США проинформируют послов ЕС о мирном плане по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 21.11.2025
11:00 21.11.2025
США проинформируют послов ЕС о мирном плане по Украине, пишут СМИ
в мире
киев
сша
украина
дмитрий песков
евросоюз
вооруженные силы украины
киев
сша
украина
в мире, киев, сша, украина, дмитрий песков, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Киев, США, Украина, Дмитрий Песков, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкМонумент Независимости Украины на площади Независимости в Киеве
Монумент Независимости Украины на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Американские чиновники проинформируют послов стран Евросоюза в Киеве о проекте мирного плана по урегулированию на Украине в пятницу, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на источник.
"Чиновники США проинформируют послов стран ЕС в Киеве о проекте мирного плана в пятницу", - говорится в сообщении.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение численности ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Украина изменила один из пунктов плана США по Украине, пишет WSJ
Вчера, 07:41
 
В миреКиевСШАУкраинаДмитрий ПесковЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
