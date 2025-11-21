Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили, какое соглашение по безопасности предложили США Украине - РИА Новости, 21.11.2025
06:28 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/ssha-2056491285.html
СМИ сообщили, какое соглашение по безопасности предложили США Украине
СМИ сообщили, какое соглашение по безопасности предложили США Украине - РИА Новости, 21.11.2025
СМИ сообщили, какое соглашение по безопасности предложили США Украине
США представили Украине дополнительное соглашение о гарантиях безопасности по модели Пятой статьи НАТО о коллективной обороне, сообщает издание Axios со ссылкой РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T06:28:00+03:00
2025-11-21T06:28:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
дональд трамп
нато
евросоюз
https://ria.ru/20251121/ssha-2056465760.html
https://ria.ru/20251121/evrosoyuz-2056488567.html
сша
украина
киев
в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, нато, евросоюз
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
СМИ сообщили, какое соглашение по безопасности предложили США Украине

Axios: США предложили Украине договор о безопасности по модели Пятой статьи НАТО

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. США представили Украине дополнительное соглашение о гарантиях безопасности по модели Пятой статьи НАТО о коллективной обороне, сообщает издание Axios со ссылкой на проект документа.
В плане из 28 пунктов, представленном министром армии США Дэном Дрисколлом в Киеве, просто говорится, что Украина получит надежные гарантии безопасности. Однако вместе с ним США представили Украине еще один проект соглашения.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
FT назвала ожидаемые сроки подписания плана по Украине Зеленским
Вчера, 00:55
"Любое значительное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение (на Украину - ред.) будет рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества", - цитирует издание дополнительный документ. В соглашении говорится, что США и их союзники в этом случае ответят соответствующим образом, в том числе с применением военной силы.
Документ включает в себя строки для подписей от Украины, США, ЕС, НАТО и России. Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что Россия была проинформирована о проекте.
Гарантия безопасности будет действовать в течение десяти лет и может быть продлена по взаимному согласию.
По словам американских чиновников, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает предлагаемые гарантии безопасности как "большую победу" для Киева.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Европейский чиновник раскритиковал американский план по Украине, пишут СМИ
Вчера, 05:40
 
В миреСШАУкраинаКиевДональд ТрампНАТОЕвросоюз
 
 
