СМИ сообщили, какое соглашение по безопасности предложили США Украине

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. США представили Украине дополнительное соглашение о гарантиях безопасности по модели Пятой статьи НАТО о коллективной обороне, сообщает издание Axios со ссылкой на проект документа.
"Любое значительное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение (на Украину - ред.) будет рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества", - цитирует издание дополнительный документ. В соглашении говорится, что США и их союзники в этом случае ответят соответствующим образом, в том числе с применением военной силы.
Гарантия безопасности будет действовать в течение десяти лет и может быть продлена по взаимному согласию.
По словам американских чиновников, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает предлагаемые гарантии безопасности как "большую победу" для Киева.