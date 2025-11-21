СМИ сообщили, какое соглашение по безопасности предложили США Украине

"Любое значительное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение (на Украину - ред.) будет рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества", - цитирует издание дополнительный документ. В соглашении говорится, что США и их союзники в этом случае ответят соответствующим образом, в том числе с применением военной силы.