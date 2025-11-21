https://ria.ru/20251121/ssha-2056480681.html
Бессент показал магнит из редкоземельных металлов, изготовленный в США
Министр финансов США Скотт Бессент показал зрителям телеканала Fox News первый магнит из редкоземельных металлов, произведенный в Соединенных Штатах за 25 лет. РИА Новости, 21.11.2025
Бессент показал магнит из редкоземельных металлов, изготовленный в США
