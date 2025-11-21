Рейтинг@Mail.ru
Бессент показал магнит из редкоземельных металлов, изготовленный в США - РИА Новости, 21.11.2025
03:57 21.11.2025
Бессент показал магнит из редкоземельных металлов, изготовленный в США
Бессент показал магнит из редкоземельных металлов, изготовленный в США - РИА Новости, 21.11.2025
Бессент показал магнит из редкоземельных металлов, изготовленный в США
Министр финансов США Скотт Бессент показал зрителям телеканала Fox News первый магнит из редкоземельных металлов, произведенный в Соединенных Штатах за 25 лет. РИА Новости, 21.11.2025
в мире
сша
вашингтон (штат)
китай
скотт бессент
сша
вашингтон (штат)
китай
в мире, сша, вашингтон (штат), китай, скотт бессент
В мире, США, Вашингтон (штат), Китай, Скотт Бессент
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент показал зрителям телеканала Fox News первый магнит из редкоземельных металлов, произведенный в Соединенных Штатах за 25 лет.
"Я, собственно, принёс это, чтобы показать вам и вашим зрителям сегодня. Это первый магнит из редкоземельных металлов, изготовленный в США за 25 лет. Он был произведён на заводе в Самтере, штат Южная Каролина", - сказал Бессент в интервью Fox News.
Ранее в интервью Financial Times Бессент выразил уверенность, что Вашингтон найдет альтернативу китайским источникам поставок редкоземельных металлов в течение двух лет. По его словам, влияние Китая на США в сфере редкоземельных металлов продлится не более 12–24 месяцев.
Сталелитейное производство в Китае - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Эксперт оценила долю Китая и США в мировой добыче редкоземельных металлов
12 августа, 09:11
 
