Постпред США в ООН пригрозил России санкциями - РИА Новости, 21.11.2025
01:02 21.11.2025 (обновлено: 01:03 21.11.2025)
Постпред США в ООН пригрозил России санкциями
США введут новые санкции, если сочтут, что Москва якобы не реагирует на призывы о прекращении огня в украинском конфликте, заявил постпред США при ООН Майк... РИА Новости, 21.11.2025
в мире
сша
москва
россия
оон
ООН, 21 ноя - РИА Новости. США введут новые санкции, если сочтут, что Москва якобы не реагирует на призывы о прекращении огня в украинском конфликте, заявил постпред США при ООН Майк Уолц.
"Мы можем ввести дополнительные экономические меры, если Россия продолжит игнорировать призывы к прекращению огня", - заявил Уолц на заседании СБ ООН.
