https://ria.ru/20251121/ssha-2056466695.html
Постпред США в ООН пригрозил России санкциями
Постпред США в ООН пригрозил России санкциями - РИА Новости, 21.11.2025
Постпред США в ООН пригрозил России санкциями
США введут новые санкции, если сочтут, что Москва якобы не реагирует на призывы о прекращении огня в украинском конфликте, заявил постпред США при ООН Майк... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T01:02:00+03:00
2025-11-21T01:02:00+03:00
2025-11-21T01:03:00+03:00
в мире
сша
москва
россия
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005353091_0:138:3071:1865_1920x0_80_0_0_08af4d474a3bd92429e3d8b5fecf574e.jpg
https://ria.ru/20251121/peregovory-2056466243.html
сша
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005353091_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_87a783453ec007b60d9ab17d90915b2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, москва, россия, оон
В мире, США, Москва, Россия, ООН
Постпред США в ООН пригрозил России санкциями
Уолц: США введут санкции, если Россия не отреагирует на призывы к перемирию