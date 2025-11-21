Алексашенко* внесли в список террористов и экстремистов в России

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Экономист, экс-замминистра финансов РФ и бывший первый зампредседателя Центрального банка РФ Сергей Алексашенко* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Алексашенко Сергей Владимирович*, 23 декабря 1959 года рождения, город Ликино-Дулево Орехово-Зуевского района Московской области", - говорится в перечне.
Ранее ФСБ России возбудила уголовное дело против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* и его пособников из числа членов признанного нежелательным в РФ "Антивоенного комитета России"**, в том числе Алексашенко*, по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, также против Ходорковского* возбуждено дело о публичных призывах к террористической деятельности, сообщила российская спецслужба.
Алексашенко* объявлен МВД РФ в розыск.
Минюст внес Алексашенко* в реестр иностранных агентов 16 июня 2023 года. По данным ведомства, он распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых российской властью, а также о проводимой Москвой политике, "участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентами и иностранными СМИ". Подчеркивалось, что Алексашенко* проживает за пределами страны.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
** организация, признанная нежелательной на территории РФ
Касьянов* пополнил список террористов и экстремистов
17 ноября, 15:13