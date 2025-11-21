Спецоперация, 21 ноября: ВС России освободили Купянск

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг посетил один из командных пунктов группировки войск "Запад" и провёл там совещание с командующими группировками ВС РФ и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Президент подчеркнул, что у России свои задачи, а главная из них – достижение целей СВО.

Он также поблагодарил командующего группировкой "Запад" Сергея Кузовлева и весь личный состав за результат их работы. Все задачи, поставленные перед группировкой на совещании 25 октября, по его словам, достигнуты. Президент подчеркнул, что народ России надеется на своих военнослужащих и ожидает нужного стране результата.

Сейчас, по его словам, в Купянске-Узловом и на прилегающей к нему территории заблокированы примерно 15 батальонов противника, хотя недавно было 18. Кроме того, в Константиновке бои идут уже внутри населённого пункта, добавил президент. В то же время он призвал не назначать конкретных дат для освобождения этого населённого пункта.

Под угрозой расстрела

Также Путин заявил, что украинские военные должны иметь возможность сложить оружие и сдаться в плен.

Герасимов ответил, что такие условия созданы, положение украинских военнослужащих безвыходное, и многие принимают решение сдаваться в плен. Однако политическое руководство Украины никаких указаний военнослужащим на этот счёт не даёт. Большинство из желающих сдаться оказываются под угрозой расстрела или уничтожения беспилотниками ВСУ

ВС РФ развивают успех

Начальник Генштаба заявил, что российские Вооружённые силы развивают успех, достигнутый в ходе весенне-летней кампании, наступают практически на всех направлениях и продолжат выполнять задачи по освобождению ДНР , Херсонской и Запорожской областей

Также продолжаются ответные массированные удары по объектам ВПК Украины и обеспечивающим их объектам украинского ТЭК.

Кроме того, на совещании Герасимов заявил, что соединения группировки "Запад" освободили Купянск в Харьковской области и продолжают уничтожение формирований ВСУ на левом берегу реки Оскол.

В Красноармейско-Рубцовской агломерации противник, по словам Герасимова, не оставляет попыток деблокировать свои силы, но войска группировки "Центр" продолжают уничтожать окруженные украинские формирования. В полосе ответственности этой группировки идут наиболее активные боевые действия.

Группировка "Восток" продолжает расширять зону контроля в Днепропетровской и Запорожской областях, заявил Герасимов. В этих регионах под контроль ВС РФ перешли 13 населённых пунктов. С 1 ноября группировка освободила там более 230 квадратных километров.

Также, по словам Герасимова, освобождено более 80% территории города Волчанск в Харьковской области в границах ответственности группировки "Север".

Командующий группировкой войск "Запад" доложил Путину, что группировка продолжает выполнять поставленные задачи. Ее подразделения отбили все контратаки, предпринятые ВСУ, и не допустили прорыва украинских формирований из окружения. Кроме того, по словам командующего, идёт активное продвижение в направлении Красного Лимана . Бойцы "Запада" освободили Петропавловку, ведут бои за Кучеровку, Куриловку и Купянск-Узловой, сообщил он.

В совещании также принял участие новый командующий "Южной" группировкой войск Сергей Медведев . Он доложил, что группировка продолжает вести наступление и все стоящие перед ней задачи будут выполнены. Полностью взяты под контроль восточная и юго-восточная части Константиновки, идёт зачистка центра. Кроме того, завершается освобождение Иванополья.

Освободили 15 населённых пунктов за неделю

В опубликованной в пятницу сводке Минобороны РФ за период с 15 по 21 ноября говорится, что в ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты на территории России за неделю были нанесены массированный и шесть групповых ударов. Поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, места сборки, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

Российские группировки, как следует из сводки, помимо Купянска освободили за неделю Двуречанское, Петропавловку и Цегельное в Харьковской области. Также освобождены Платоновка, Новоселовка, Ставки, Масляковка и Ямполь в ДНР, Гай , Нечаевка и Радостное в Днепропетровской области , Яблоково, Равнополье, Весёлое и Малая Токмачка в Запорожской области.

Потери ВСУ за неделю превысили 9425 военнослужащих. Также украинские войска лишились 12 танков, 122 боевых бронированных машин, 59 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 83 станции радиоэлектронной борьбы и 89 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Вороватая коррумпированная шайка

Постпред России при ООН Василий Небензя на фоне коррупционного скандала на Украине назвал киевский режим вороватой коррумпированной шайкой, наживающейся на войне за чужие деньги. Он напомнил, что практически на каждом заседании говорил об этом.

Украинские формирования, по его словам, продолжают нести значительные потери и стремительно теряют боеспособность, находятся в тяжёлом, если не катастрофическом положении. Свои неудачи ВСУ сопровождают жестокими действиями по отношению к гражданскому населению.

Небензя заявил, сославшись на утечки военных документов, что Украина потеряла уже 1,7 миллиона военнослужащих с начала спецоперации. При этом подлинного желания Киева сесть за стол переговоров для обсуждения ключевых аспектов урегулирования кризиса не видно - ещё летом Украина перестала реагировать на предложения России по гуманитарным и военным вопросам.

Киев хочет прекращения огня, чтобы дать передышку терпящим поражение за поражением ВСУ, подчеркнул постпред РФ в ООН. Несмотря на окружение значительного количества украинских войск, колоссальные потери, насильственную мобилизацию, угрозы для мирного населения, главарь киевского режима запрещает признавать утрату городов, отдает приказы об удержании позиций "до последнего бойца", отметил Небензя.

Определённые соображения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва официально не получала никакой информации о новом плане США по урегулированию на Украине, и не знает о наличии каких-либо его модификаций и формулировок. Он уточнил, что есть определённые соображения США насчет украинского урегулирования, но предметно сейчас ничего не обсуждается.

Военный эксперт Андрей Марочко сказал РИА Новости, что, помимо огромных репутационных потерь, Киеву после освобождения Россией Купянска грозит обрушение всего фронта на этом направлении.

Украинские войска не снизили интенсивность обстрелов территории в районе Запорожской АЭС , они ведутся практически в ежедневном режиме, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

США усиливают давление на Киев

Газета Financial Times сообщила со ссылкой на украинских чиновников, что США ожидают подписания Владимиром Зеленским предлагаемого Вашингтоном плана по мирному урегулированию украинского конфликта до 27 ноября. В то же время, по данным газеты, крайне маловероятно, что соглашение будет подписано в указанный срок, поскольку с некоторыми пунктами плана Киев категорически не согласен и разрабатывает встречные предложения.

По данным телеканала CNN, администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы Россия и Украина согласовали мирную сделку к концу 2025 года.

Издание Axios со ссылкой на проект документа сообщило, что США представили Украине дополнительное соглашение о гарантиях безопасности по модели Пятой статьи НАТО о коллективной обороне.

Делегация американских военных во главе с министром армии Дэном Дрисколлом обсуждала на Украине пути достижения прогресса в вопросе урегулирования и предлагаемого США плана, при этом беседа шла и об увеличении военной поддержки Киеву, передавало агентство Блумберг.

Агентство Рейтер передавало, также со ссылкой на источники, что США усилили давление на Киев. Чтобы Украина согласилась на план США по урегулированию конфликта, Вашингтон угрожает прекратить предоставление оружия и разведданных.

Европейские лидеры, недовольные планом США по урегулированию на Украине, готовят собственное контрпредложение, сообщила, в свою очередь, газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Еврокомиссия и "коалиция желающих" продолжают работать с Украиной над своим планом по окончанию конфликта на Украине, заявила позднее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен . Так она ответила на просьбу журналистов прокомментировать мирный план США.

Власти Германии намерены оказать противодействие американскому плану по разрешению конфликта на Украине, сообщила газета Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Вице-премьер Италии , лидер партии "Лига" Маттео Сальвини рассчитывает, что с разработкой мирного плана по конфликту на Украине отправка вооруженной помощи Киеву больше не понадобится.

Украинцам надо перестать воровать, тогда им не надо будет помогать, заявил депутат польского сейма от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен

В Белом доме заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

ВСУ доведены до изнеможения

Украинские СМИ в пятницу сообщали о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсоне , а также в Одессе

Телеканал Sky News сообщил, что Зеленский и президент США созвонятся на следующей неделе для обсуждения предлагаемого США плана по Украине. Зеленский перед этим звонком предварительно проконсультируется с лидерами Великобритании Франции , Италии и Германии, уточнил телеканал.

Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц , президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели телефонный разговор с Зеленским. Они приветствовали усилия США по завершению конфликта на Украине, отметил он. Кроме того, стороны договорились о тесном взаимодействии друг с другом, а также с другими европейскими партнерами и с Вашингтоном по вопросу мирного урегулирования на Украине.

Начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов , говоря о нехватке личного состава в украинских войсках, заявил, что для них сложилось очень тяжёлое положение и этот год довёл их до изнеможения.