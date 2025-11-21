Рейтинг@Mail.ru
Киеву грозит обрушение фронта, заявил Марочко
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:42 21.11.2025
Киеву грозит обрушение фронта, заявил Марочко
Киеву грозит обрушение фронта, заявил Марочко
Помимо огромных репутационных потерь, Киеву после освобождения Россией Купянска грозит обрушение всего фронта на данном направлении, заявил РИА Новости военный... РИА Новости, 21.11.2025
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
2025
Киеву грозит обрушение фронта, заявил Марочко

Марочко: после освобождения Купянска Киеву грозит обрушение всего фронта

Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23. Архивное фото
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 21 ноя - РИА Новости. Помимо огромных репутационных потерь, Киеву после освобождения Россией Купянска грозит обрушение всего фронта на данном направлении, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"С утратой населенного пункта Купянск украинское командование потеряло очень большой стратегический населенный пункт, не только значимый со стороны логистики, но и по сути грозящий ВСУ обрушением фронта, поскольку Купянск являлся действительно стратегически важным. И, естественно, сейчас украинское командование понесет репутационные потери", - сказал Марочко.
Герасимов докладывает Путину об освобождении Купянска - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Соединения группировки "Запад" освободили Купянск, заявил Герасимов
20 ноября, 21:37
Эксперт напомнил, что украинское командование длительное время пыталось всем доказать, что Купянск находится под контролем Киева и ситуация там стабилизировалась. "Но на самом деле заявления ВСУ не соответствуют действительности", - сказал Марочко.
Эксперт уточнил, что, скорее всего, в ближайшее время украинское командование будет пытаться доказать в медийном поле, что город до сих пор находится под контролем украинских войск.
"Но, естественно, это уже будут больше информационные вбросы, нежели реалии "на земле", - заключил Марочко.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в четверг заявил, что российские войска освободили Купянск.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияАндрей МарочкоВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
