https://ria.ru/20251121/spetsoperatsiya-2056496409.html
Киеву грозит обрушение фронта, заявил Марочко
Киеву грозит обрушение фронта, заявил Марочко - РИА Новости, 21.11.2025
Киеву грозит обрушение фронта, заявил Марочко
Помимо огромных репутационных потерь, Киеву после освобождения Россией Купянска грозит обрушение всего фронта на данном направлении, заявил РИА Новости военный... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T07:42:00+03:00
2025-11-21T07:42:00+03:00
2025-11-21T07:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
андрей марочко
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391611_0:54:2903:1687_1920x0_80_0_0_6f5ad05b8ce599856531cfa0bfa2d023.jpg
https://ria.ru/20251120/gerasimov-2056439481.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391611_36:0:2765:2047_1920x0_80_0_0_404f94df46b7502553a4c438576d4743.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, андрей марочко, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Андрей Марочко, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Киеву грозит обрушение фронта, заявил Марочко
Марочко: после освобождения Купянска Киеву грозит обрушение всего фронта
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 21 ноя - РИА Новости. Помимо огромных репутационных потерь, Киеву после освобождения Россией Купянска грозит обрушение всего фронта на данном направлении, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"С утратой населенного пункта Купянск украинское командование потеряло очень большой стратегический населенный пункт, не только значимый со стороны логистики, но и по сути грозящий ВСУ
обрушением фронта, поскольку Купянск являлся действительно стратегически важным. И, естественно, сейчас украинское командование понесет репутационные потери", - сказал Марочко
.
Эксперт напомнил, что украинское командование длительное время пыталось всем доказать, что Купянск находится под контролем Киева
и ситуация там стабилизировалась. "Но на самом деле заявления ВСУ не соответствуют действительности", - сказал Марочко.
Эксперт уточнил, что, скорее всего, в ближайшее время украинское командование будет пытаться доказать в медийном поле, что город до сих пор находится под контролем украинских войск.
"Но, естественно, это уже будут больше информационные вбросы, нежели реалии "на земле", - заключил Марочко.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
в четверг заявил, что российские войска освободили Купянск.