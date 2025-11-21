ВС России сообщили о провале контратаки ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Боевики 61-й механизированной бригады ВСУ провалили контратаку в Харьковской области в районе населенного пункта Амбарное - противник отошел с потерями на исходные позиции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"На участке фронта Меловое-Хатнее противник силами 61-й отдельной механизированной бригады из района Амбарного предпринял попытку контратаки, успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции", - сказал собеседник агентства.