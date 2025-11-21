https://ria.ru/20251121/spetsoperatsiya-2056492899.html
ВС России сообщили о провале контратаки ВСУ в Харьковской области
ВС России сообщили о провале контратаки ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 21.11.2025
ВС России сообщили о провале контратаки ВСУ в Харьковской области
Боевики 61-й механизированной бригады ВСУ провалили контратаку в Харьковской области в районе населенного пункта Амбарное - противник отошел с потерями на... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T06:41:00+03:00
2025-11-21T06:41:00+03:00
2025-11-21T06:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055647423_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_95a61cfa4474ca245d6d63b3efbb2418.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055647423_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4dc1473bd34dd67a705be1a4afa33a70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
ВС России сообщили о провале контратаки ВСУ в Харьковской области
Боевики ВСУ провалили контратаку у Амбарного в Харьковской области
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Боевики 61-й механизированной бригады ВСУ провалили контратаку в Харьковской области в районе населенного пункта Амбарное - противник отошел с потерями на исходные позиции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На участке фронта Меловое-Хатнее противник силами 61-й отдельной механизированной бригады из района Амбарного предпринял попытку контратаки, успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции", - сказал собеседник агентства.