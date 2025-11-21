Рейтинг@Mail.ru
ВСУ неделю не могут эвакуировать раненых в районе Садков
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:36 21.11.2025 (обновлено: 09:40 21.11.2025)
ВСУ неделю не могут эвакуировать раненых в районе Садков
2025-11-21T06:36:00+03:00
2025-11-21T09:40:00+03:00
Раненые солдаты ВСУ в Сумской области
Раненые солдаты ВСУ в Сумской области
© Getty Images / Libkos
Раненые солдаты ВСУ в Сумской области. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Командование одной из бригад ВСУ уже неделю не может вывезти убитых и раненых после ударов по Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«

"В районе Садков, после ударов авиации по позициям 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, командование бригады уже неделю не может организовать эвакуацию убитых и раненых", — сказал собеседник агентства.

Российские войска создали в Сумской области зону безопасности глубиной от восьми до 12 километров. Как заявил Владимир Путин, это стало результатом нападения украинских боевиков на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров.
У России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта, подчеркнул президент.
