https://ria.ru/20251121/spetsoperatsiya-2056492058.html
ВСУ неделю не могут эвакуировать раненых в районе Садков
ВСУ неделю не могут эвакуировать раненых в районе Садков - РИА Новости, 21.11.2025
ВСУ неделю не могут эвакуировать раненых в районе Садков
Командование одной из бригад ВСУ уже неделю не может вывезти убитых и раненых после ударов по Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T06:36:00+03:00
2025-11-21T06:36:00+03:00
2025-11-21T09:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
в мире
россия
украина
владимир путин
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056511161_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_8afc663f49f2b9b90791637f2fe05acd.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
россия
украина
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056511161_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_6d33a8107a32c2e4e6490bcfbf43158f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, вооруженные силы украины, в мире, россия, украина, владимир путин, курская область
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Курская область
ВСУ неделю не могут эвакуировать раненых в районе Садков
Командование 80-й бригады ВСУ неделю не может эвакуировать убитых и раненых