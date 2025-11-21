Совет директоров "Лукойла" рекомендовал выплатить дивиденды в 397 рублей

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Совет директоров "Лукойла" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2025 года в размере 397 рублей на акцию, внеочередное общее собрание акционеров по этому вопросу пройдет 29 декабря в заочной форме, сообщила компания.

"Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Лукойл" принять следующее решение: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО " Лукойл " по результатам девяти месяцев 2025 года в размере 397 рублей на одну обыкновенную акцию", – говорится в сообщении.

"Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 декабря 2025 года", – сообщается в материалах компании. Уточняется, что собрание акционеров пройдет заочно.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев, рекомендовано установить 12 января 2026 года.

Согласно дивидендной политике, "Лукойл" должен направлять на выплаты не менее 100% скорректированного свободного денежного потока.