С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Санкт-Петербург и кубинская провинция Матансас расширяют сотрудничество в сфере туризма и информационных технологий, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, в ходе официального визита на Кубу Беглов провел рабочую встречу с губернатором провинции Матансас Мариэттой Поэй Самора. Главы регионов обсудили совместные проекты и взаимодействие в различных отраслях.

"Особые надежды мы возлагаем на сотрудничество в сфере информационных технологий. Нас ждет значительное расширение взаимодействия в этой стратегической области", – сказал Беглов.

Он напомнил, что в сентябре петербургская делегация приняла участие в пятой выставке информационно-коммуникационных технологий SIGESTIC"25 в Варадеро.

Члены делегации посетили Технопарк провинции Матансас и муниципалитет Карденас. На встречах обсуждались перспективы совместных проектов, в том числе по созданию центра мониторинга и управления "Умный город-курорт Варадеро", технологического центра для обучения персонала, а также проект по автоматизации платы за въезд в Варадеро. Губернатор Петербурга сообщил, что в рамках визита запланировано подписание меморандума между правительством Санкт-Петербурга и министерством связи Кубы.

"Мы рассчитываем на расширение туристических связей. С ноября этого года государственная авиакомпания Боливарианской Республики Венесуэла Conviasa запустила регулярные пассажирские рейсы между Санкт-Петербургом и столицей страны – Каракасом с остановкой в кубинском Варадеро. Таким образом, между Петербургом и Кубой теперь есть прямое авиасообщение. Мы стали по-настоящему доступными друг для друга в туризме, бизнесе и гуманитарных обменах", – сказал Беглов.

Он отметил, что Петербург готов к обмену опытом в сфере туризма, и пригласил кубинских коллег принять участие в Петербургском международном туристском форуме "TRAVEL HUB. Путешествуй! Зима", который пройдет в декабре.

Сообщается, что в ближайшее время в Петербург приедут 10 кубинских студентов для учёбы в учреждениях среднего профессионального образования. Вопрос их обучения согласован с министерством науки и высшего образования РФ. Они будут учиться в рамках квоты, выделенной правительством России. С 1 сентября 2026 года они начнут изучать русский язык, а через год приступят к овладению рабочими специальностями.