09:48 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/sotrudnichestvo-2056514595.html
Петербург и кубинская провинция Матансас расширяют сотрудничество
Петербург и кубинская провинция Матансас расширяют сотрудничество
Санкт-Петербург и кубинская провинция Матансас расширяют сотрудничество в сфере туризма и информационных технологий, сообщил губернатор Северной столицы... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T09:48:00+03:00
санкт-петербург
александр беглов
матансас (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1e/1986645729_0:274:3071:2001_1920x0_80_0_0_947749cf4e4ba77b94a4471045c24265.jpg
https://ria.ru/20251117/beglov-2055479279.html
санкт-петербург
матансас (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1e/1986645729_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8625f45a3ff22307db3cb1c588d43dea.jpg
санкт-петербург, александр беглов, матансас (провинция)
Санкт-Петербург, Александр Беглов, Матансас (провинция)
Петербург и кубинская провинция Матансас расширяют сотрудничество

Беглов: Петербург и кубинская провинция Матансас расширяют сотрудничество

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Санкт-Петербург и кубинская провинция Матансас расширяют сотрудничество в сфере туризма и информационных технологий, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, в ходе официального визита на Кубу Беглов провел рабочую встречу с губернатором провинции Матансас Мариэттой Поэй Самора. Главы регионов обсудили совместные проекты и взаимодействие в различных отраслях.
"Особые надежды мы возлагаем на сотрудничество в сфере информационных технологий. Нас ждет значительное расширение взаимодействия в этой стратегической области", – сказал Беглов.
Он напомнил, что в сентябре петербургская делегация приняла участие в пятой выставке информационно-коммуникационных технологий SIGESTIC"25 в Варадеро.
Члены делегации посетили Технопарк провинции Матансас и муниципалитет Карденас. На встречах обсуждались перспективы совместных проектов, в том числе по созданию центра мониторинга и управления "Умный город-курорт Варадеро", технологического центра для обучения персонала, а также проект по автоматизации платы за въезд в Варадеро. Губернатор Петербурга сообщил, что в рамках визита запланировано подписание меморандума между правительством Санкт-Петербурга и министерством связи Кубы.
"Мы рассчитываем на расширение туристических связей. С ноября этого года государственная авиакомпания Боливарианской Республики Венесуэла Conviasa запустила регулярные пассажирские рейсы между Санкт-Петербургом и столицей страны – Каракасом с остановкой в кубинском Варадеро. Таким образом, между Петербургом и Кубой теперь есть прямое авиасообщение. Мы стали по-настоящему доступными друг для друга в туризме, бизнесе и гуманитарных обменах", – сказал Беглов.
Он отметил, что Петербург готов к обмену опытом в сфере туризма, и пригласил кубинских коллег принять участие в Петербургском международном туристском форуме "TRAVEL HUB. Путешествуй! Зима", который пройдет в декабре.
Сообщается, что в ближайшее время в Петербург приедут 10 кубинских студентов для учёбы в учреждениях среднего профессионального образования. Вопрос их обучения согласован с министерством науки и высшего образования РФ. Они будут учиться в рамках квоты, выделенной правительством России. С 1 сентября 2026 года они начнут изучать русский язык, а через год приступят к овладению рабочими специальностями.
В октябре провинция Матансас пострадала во время мощного урагана "Мелисса", который привел к разрушениям на Кубе. В знак дружбы и солидарности Беглов передал Мариэтте Поэй Самора сертификат на машину скорой помощи для провинции. Автомобиль будет доставлен в максимально короткий срок. Такие же машины от Петербурга получат Гавана и Сантьяго-де-Куба.
Санкт-ПетербургАлександр БегловМатансас (провинция)
 
 
