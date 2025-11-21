Рейтинг@Mail.ru
Новый наблюдательный совет "Энергоатома" выберут до конца года - РИА Новости, 21.11.2025
19:58 21.11.2025
Новый наблюдательный совет "Энергоатома" выберут до конца года
Новый наблюдательный совет "Энергоатома" выберут до конца года - РИА Новости, 21.11.2025
Новый наблюдательный совет "Энергоатома" выберут до конца года
Новые члены наблюдательного совета украинской компании "Энергоатом" будут выбраны и представлены до конца года, сообщает в пятницу телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.11.2025
в мире
украина
тимур миндич
герман галущенко
алексей соболев
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
верховная рада украины
украина
В мире, Украина, Тимур Миндич, Герман Галущенко, Алексей Соболев, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины
Новый наблюдательный совет "Энергоатома" выберут до конца года

Новых членов наблюдательного совета "Энергоатома" выберут до конца года

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Новые члены наблюдательного совета украинской компании "Энергоатом" будут выбраны и представлены до конца года, сообщает в пятницу телеканал "Общественное".
Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала запуск конкурса на новый состав наблюдательного совета "Энергоатома" в рамках плана по перезагрузке управления в энергетике на фоне резонансного коррупционного скандала в энергетическом секторе.
"В ближайшее время должно быть публичное оглашение требований к кандидатам ... Через 10 дней будут собирать заявки кандидатов. А далее, вместе с международными партнерами, выберут членов... Весь этот процесс должен состояться до конца этого года", - сообщает телеканала со ссылкой на министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева.
Национальное антикоррупционное бюро Украины(НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
