СМИ: лидеры ЕС, недовольные планом США по Украине, готовят контрпредложение - РИА Новости, 21.11.2025
08:17 21.11.2025
СМИ: лидеры ЕС, недовольные планом США по Украине, готовят контрпредложение
Европейские лидеры, недовольные планом США по урегулированию на Украине, готовят собственное контрпредложение, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на
СМИ: лидеры ЕС, недовольные планом США по Украине, готовят контрпредложение

WSJ: недовольные планом США по Украине лидеры ЕС готовят контрпредложение

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Европейские лидеры, недовольные планом США по урегулированию на Украине, готовят собственное контрпредложение, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Как пишет газета, европейцы пытаются убедить Украину поддержать свой план, который, по из мнению, разработан с учетом более выгодных для Киева условий.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Трамп одобрил план из 28 пунктов по урегулированию на Украине, пишут СМИ
20 ноября, 04:21
"Европа надеется подготовить план в течение нескольких дней, но Киев пока не взял на себя обязательство присоединиться к нему", - пишет издание.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Трамп требует от Зеленского быстро принять план урегулирования, пишут СМИ
20 ноября, 23:05
 
