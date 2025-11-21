Синхронист рассказал, как переводчики контролируют эмоции

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Профессиональный переводчик-синхронист Алексей Королев рассказал РИА Новости в связи с годовщиной Нюрнбергского трибунала, как переводчики контролируют свои эмоции в рабочее время.

По воспоминаниям ряда переводчиков, работавших в ходе Нюрнбергского процесса, одной из самых больших сложностей для них было избежать чрезмерного эмоционального вовлечения в происходящее. Они отмечали, что иначе работать было невозможно.

Отвечая на вопрос о том, как переводчик может избежать эмоционального вовлечения в процесс, Королев выразил мнение, что полностью убирать эмоциональную составляющую не нужно.

"Переводчик должен быть эмоционально вовлечен в происходящее, потому что это повышает уровень доверия к его работе, но не надо увлекаться", - пояснил он.

В то же время он отметил, что некоторые переводчики во время работы "как бы впадают в адреналиновый транс, начинают кричать в кабине, махать руками, швырять стакан на пол". По словам Королева, таких людей в профессии "немного, но они есть".

"И это неправильно, потому что переводчик даже не актер. Но какую-то долю эмоциональности, сопереживания и соучастия переводчику полезно включать в свою работу, в свой перевод", - заключил Алексей Королев.