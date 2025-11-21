https://ria.ru/20251121/sinhronist-2056674926.html
Синхронист рассказал, как переводчики контролируют эмоции
Синхронист рассказал, как переводчики контролируют эмоции - РИА Новости, 21.11.2025
Синхронист рассказал, как переводчики контролируют эмоции
Профессиональный переводчик-синхронист Алексей Королев рассказал РИА Новости в связи с годовщиной Нюрнбергского трибунала, как переводчики контролируют свои... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T17:46:00+03:00
2025-11-21T17:46:00+03:00
2025-11-21T17:46:00+03:00
общество
германия
нюрнберг
ссср
нюрнбергский процесс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147823/99/1478239972_706:0:4347:2048_1920x0_80_0_0_1ff7ca9da2dcea3bbb1aeede689e67d0.jpg
https://ria.ru/20251120/nyurnberg-2056236467.html
https://ria.ru/20251120/sinhronist-2056243202.html
германия
нюрнберг
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147823/99/1478239972_1258:0:3989:2048_1920x0_80_0_0_e546da7d12586d569a5859755b8774b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, германия, нюрнберг, ссср, нюрнбергский процесс
Общество, Германия, Нюрнберг, СССР, Нюрнбергский процесс
Синхронист рассказал, как переводчики контролируют эмоции
Синхронист Королев рассказал, как переводчики контролируют эмоции в работе
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Профессиональный переводчик-синхронист Алексей Королев рассказал РИА Новости в связи с годовщиной Нюрнбергского трибунала, как переводчики контролируют свои эмоции в рабочее время.
По воспоминаниям ряда переводчиков, работавших в ходе Нюрнбергского процесса, одной из самых больших сложностей для них было избежать чрезмерного эмоционального вовлечения в происходящее. Они отмечали, что иначе работать было невозможно.
Отвечая на вопрос о том, как переводчик может избежать эмоционального вовлечения в процесс, Королев выразил мнение, что полностью убирать эмоциональную составляющую не нужно.
"Переводчик должен быть эмоционально вовлечен в происходящее, потому что это повышает уровень доверия к его работе, но не надо увлекаться", - пояснил он.
В то же время он отметил, что некоторые переводчики во время работы "как бы впадают в адреналиновый транс, начинают кричать в кабине, махать руками, швырять стакан на пол". По словам Королева, таких людей в профессии "немного, но они есть".
"И это неправильно, потому что переводчик даже не актер. Но какую-то долю эмоциональности, сопереживания и соучастия переводчику полезно включать в свою работу, в свой перевод", - заключил Алексей Королев.
В четверг исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии
. Международный военный трибунал в Нюрнберге
был учрежден по инициативе СССР
, США
, Великобритании
и Франции
для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры прочим нацистским деятелям.