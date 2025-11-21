https://ria.ru/20251121/siluanovyj-2056544541.html
Силуанов оценил теневой сектор российской экономики
Силуанов оценил теневой сектор российской экономики - РИА Новости, 21.11.2025
Силуанов оценил теневой сектор российской экономики
Теневой сектор российской экономики небольшой по сравнению с другими странами - порядка 10% валового внутреннего продукта (ВВП), заявил министр финансов РФ... РИА Новости, 21.11.2025
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Теневой сектор российской экономики небольшой по сравнению с другими странами - порядка 10% валового внутреннего продукта (ВВП), заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Одна из важнейших задач, которую предстоит решать налоговой службе, - это вопрос сокращения теневой экономики, теневого сектора Российской Федерации. Он у нас небольшой по сравнению с другими странами, порядка 10% ВВП", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".