Рейтинг@Mail.ru
Шойгу примет участие в заседании секретарей совбезов стран ОДКБ в Бишкеке - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/shojgu-2056597897.html
Шойгу примет участие в заседании секретарей совбезов стран ОДКБ в Бишкеке
Шойгу примет участие в заседании секретарей совбезов стран ОДКБ в Бишкеке - РИА Новости, 21.11.2025
Шойгу примет участие в заседании секретарей совбезов стран ОДКБ в Бишкеке
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу 27 ноября в Бишкеке примет участие в совместном заседании глав МИД, минобороны и секретарей совбезов стран ОДКБ,... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T14:41:00+03:00
2025-11-21T14:41:00+03:00
россия
бишкек
сергей шойгу
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052928218_0:413:2907:2048_1920x0_80_0_0_113a266a1fdffd72bc0b54b35cff33f6.jpg
https://ria.ru/20251120/lavrov-2056354296.html
россия
бишкек
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052928218_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_d0cb1e103b3abee556188e9e2a6e8a70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, бишкек, сергей шойгу, одкб
Россия, Бишкек, Сергей Шойгу, ОДКБ
Шойгу примет участие в заседании секретарей совбезов стран ОДКБ в Бишкеке

Шойгу примет участие в заседании глав МИД, МО и секретарей совбезов стран ОДКБ

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу 27 ноября в Бишкеке примет участие в совместном заседании глав МИД, минобороны и секретарей совбезов стран ОДКБ, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.
"Двадцать седьмого ноября 2025 года секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности и совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, которые состоятся в столице Киргизской Республики в городе Бишкеке. В ходе заседаний планируется обсудить военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности ОДКБ и подвести итоги деятельности организации в 2025 году", - говорится в сообщении.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Лавров примет участие в совете министров стран ОДКБ в Бишкеке
20 ноября, 16:11
 
РоссияБишкекСергей ШойгуОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала