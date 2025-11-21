Шойгу примет участие в заседании секретарей совбезов стран ОДКБ в Бишкеке

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу 27 ноября в Бишкеке примет участие в совместном заседании глав МИД, минобороны и секретарей совбезов стран ОДКБ, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.
"Двадцать седьмого ноября 2025 года секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности и совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, которые состоятся в столице Киргизской Республики в городе Бишкеке. В ходе заседаний планируется обсудить военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности ОДКБ и подвести итоги деятельности организации в 2025 году", - говорится в сообщении.
