Рейтинг@Mail.ru
Виктора Шендеровича* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/shenderovich-2056645722.html
Виктора Шендеровича* внесли в перечень террористов и экстремистов
Виктора Шендеровича* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 21.11.2025
Виктора Шендеровича* внесли в перечень террористов и экстремистов
Писатель-сатирик Виктор Шендерович* (признан иноагентом) внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T16:43:00+03:00
2025-11-21T16:43:00+03:00
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767294622_0:110:2864:1721_1920x0_80_0_0_959b82613b098b09bc5d12a16cdcf00c.jpg
https://ria.ru/20251121/perechen-2056642709.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767294622_24:0:2753:2047_1920x0_80_0_0_5fcd054b370890fffdd4ef83e776b92b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, общество
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия, Общество
Виктора Шендеровича* внесли в перечень террористов и экстремистов

Сатирика Виктора Шендеровича внесли в перечень террористов и экстремистов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВиктор Шендерович*
Виктор Шендерович* - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Виктор Шендерович*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Писатель-сатирик Виктор Шендерович* (признан иноагентом) внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга.
"Шендерович Виктор Анатольевич*, 15.08.1958 года рождения, гор. Москва", - сообщается в перечне.
Максим Резник* - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Экс-депутата Резника* внесли в перечень террористов и экстремистов
Вчера, 16:36
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов. Признан в России иноагентом.
 
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала