Виктора Шендеровича* внесли в перечень террористов и экстремистов
Виктора Шендеровича* внесли в перечень террористов и экстремистов
Писатель-сатирик Виктор Шендерович* (признан иноагентом) внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T16:43:00+03:00
2025-11-21T16:43:00+03:00
2025-11-21T16:43:00+03:00
