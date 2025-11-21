Shaman анонсировал совместный проект с Надеждой Бабкиной.

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Совместный проект заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) и народной артистки России Надежды Бабкиной может появиться в 2026 году, рассказал исполнитель в интервью РИА Новости.
"Мы с Надеждой Бабкиной хотим на следующий год что-то совместное запустить. Посмотрим, как это будет. Может быть, дай бог, получится", - сказал он.
На вопрос о том, не планирует ли артист записать совместные песни с народной артисткой РФ Надеждой Кадышевой или певицей Татьяной Куртуковой, Shaman ответил, что не общается с артистками настолько тесно, чтобы говорить о сотрудничестве.
"С Надеждой Бабкиной мы взахлеб общаемся, можем созвониться по-простому, как и с Пелагеей. В творчестве важно, чтобы не просто соединились два интересных человека, а чтобы они вне сцены между собой тоже коммуницировали, чтобы им в удовольствие было друг с другом общаться. Так, со всех сторон складывается не только творческая, но и человеческая коллаборация", - добавил он.
В ноябре стало известно, что, по данным опроса аналитического центра ВЦИОМ, Shaman третий год подряд возглавил рейтинг лучших российских исполнителей, а певица Полина Гагарина признана лучшей исполнительницей года четвертый раз подряд. Также лучшей певицей опрошенные называли певицу Валерию (Валерию Перфилову), народную артистку РФ Ларису Долину, Татьяну Куртукову и Надежду Кадышеву.
