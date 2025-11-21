https://ria.ru/20251121/shaman-2056472164.html
Shaman не собирается переводить свои хиты на другие языки
Shaman не собирается переводить свои хиты на другие языки - РИА Новости, 21.11.2025
Shaman не собирается переводить свои хиты на другие языки
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) рассказал в интервью РИА Новости, что не собирается переводить свои хиты на другие языки.
"Пусть учат русский". Shaman рассказал, что не собирается переводить свои хиты на другие языки
Shaman рассказал, что не собирается переводить свои хиты на другие языки. Артист мечтает, чтобы песни на русском языке любили, пели, слушали во всем мире.
Shaman мечтает, чтобы песни на русском языке любили, пели, слушали во всем мире