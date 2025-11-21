Рейтинг@Mail.ru
Shaman не собирается переводить свои хиты на другие языки
02:10 21.11.2025
Shaman не собирается переводить свои хиты на другие языки
Shaman не собирается переводить свои хиты на другие языки
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) рассказал в интервью РИА Новости, что не собирается переводить свои хиты на другие языки. РИА Новости, 21.11.2025
"Пусть учат русский". Shaman рассказал, что не собирается переводить свои хиты на другие языки
Shaman рассказал, что не собирается переводить свои хиты на другие языки. Артист мечтает, чтобы песни на русском языке любили, пели, слушали во всем мире.
Shaman не собирается переводить свои хиты на другие языки

Shaman мечтает, чтобы песни на русском языке любили, пели, слушали во всем мире

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) рассказал в интервью РИА Новости, что не собирается переводить свои хиты на другие языки.
"А зачем? Пусть учат русский язык", - сказал он.
Артист также поделился, что у него есть мечта, чтобы песни на русском языке любили, пели, слушали во всем мире. "Мне кажется, что эта мечта маленькими шажочками, но сбывается", - добавил он.
Shaman - российский певец, автор и композитор родом из города Новомосковск Тульской области. Известен своими хитами "Я русский", "Встанем", "Мой бой", "Моя Россия" и другими. В 2024 году был удостоен звания заслуженного артиста России. В 2025 году представил Россию на возрожденном международном музыкальном конкурсе "Интервидение", финал которого прошел 20 сентября на концертной площадке "Live Арена". По данным ВЦИОМ, третий год подряд становится самым популярным российским исполнителем.
