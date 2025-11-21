Shaman не собирается переводить свои хиты на другие языки

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) рассказал в интервью РИА Новости, что не собирается переводить свои хиты на другие языки.

Артист также поделился, что у него есть мечта, чтобы песни на русском языке любили, пели, слушали во всем мире. "Мне кажется, что эта мечта маленькими шажочками, но сбывается", - добавил он.