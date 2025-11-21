https://ria.ru/20251121/shakhmaty-2056720143.html
Российские шахматистки вышли в полуфинал чемпионата мира
Российские шахматистки вышли в полуфинал чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Российские шахматистки вышли в полуфинал чемпионата мира
Российские шахматистки обыграли сборную Узбекистана во втором матче четвертьфинала командного чемпионата мира, проходящего в Линаресе (Испания). РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-21T22:15:00+03:00
2025-11-21T22:15:00+03:00
2025-11-22T01:42:00+03:00
спорт
александра горячкина
полина шувалова
екатерина лагно
международная федерация шахмат (fide)
шахматы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882755627_8:138:1280:853_1920x0_80_0_0_242e75c02d24096610b0d759c4242fd6.jpg
/20251119/shakhmaty-2056049399.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882755627_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_8a68b2d1fe0e896453e830ab744ca3d6.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, александра горячкина, полина шувалова, екатерина лагно, международная федерация шахмат (fide), шахматы
Спорт, Александра Горячкина, Полина Шувалова, Екатерина Лагно, Международная федерация шахмат (FIDE), Шахматы
Российские шахматистки вышли в полуфинал чемпионата мира
Российские шахматистки обыграли Узбекистан и вышли в полуфинал чемпионата мира