Российские шахматистки вышли в полуфинал чемпионата мира
22:15 21.11.2025 (обновлено: 01:42 22.11.2025)
Российские шахматистки вышли в полуфинал чемпионата мира
Российские шахматистки вышли в полуфинал чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Российские шахматистки вышли в полуфинал чемпионата мира
Российские шахматистки обыграли сборную Узбекистана во втором матче четвертьфинала командного чемпионата мира, проходящего в Линаресе (Испания). РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Спорт, Александра Горячкина, Полина Шувалова, Екатерина Лагно, Международная федерация шахмат (FIDE), Шахматы
Спорт, Александра Горячкина, Полина Шувалова, Екатерина Лагно, Международная федерация шахмат (FIDE), Шахматы
Российские шахматистки вышли в полуфинал чемпионата мира

Российские шахматистки обыграли Узбекистан и вышли в полуфинал чемпионата мира

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские шахматистки обыграли сборную Узбекистана во втором матче четвертьфинала командного чемпионата мира, проходящего в Линаресе (Испания).
Вторая встреча завершилась со счетом 3,5:0,5. Победы одержали Екатерина Лагно, Анна Шухман, Полина Шувалова, вничью сыграла Александра Горячкина. Первый матч также закончился со счетом 3,5:0,5.
В полуфинале россиянки сыграют против победительниц встречи команд Китая и США.
Командный чемпионат мира проходит раз в два года. В 2021 году российские шахматистки выиграли турнир, а в 2023-м пропустили его по решению Международной шахматной федерации (FIDE). На нынешнем турнире российские спортсменки принимают участие в нейтральном статусе.
Андрей Есипенко - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Россиянин вышел в полуфинал Кубка мира по шахматам
19 ноября, 15:56
 
Спорт Александра Горячкина Полина Шувалова Екатерина Лагно Международная федерация шахмат (FIDE) Шахматы
 
