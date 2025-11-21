Рейтинг@Mail.ru
Посол назвал причину выборов в Республике Сербской - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:28 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/serbskaya-2056487463.html
Посол назвал причину выборов в Республике Сербской
Посол назвал причину выборов в Республике Сербской - РИА Новости, 21.11.2025
Посол назвал причину выборов в Республике Сербской
Непосредственной причиной выборов в Республике Сербской Боснии и Герцеговины стали решения нелегитимного "высокого представителя" Кристиана Шмидта, заявил в... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T05:28:00+03:00
2025-11-21T05:28:00+03:00
в мире
босния и герцеговина
россия
китай
милорад додик
оон
республика сербская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988546268_0:70:1280:790_1920x0_80_0_0_84b2dd2781e97fe5e6e4e3a10b0ce9f9.jpg
https://ria.ru/20250909/rossija-2040692938.html
https://ria.ru/20250908/mid-2040402794.html
босния и герцеговина
россия
китай
республика сербская
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988546268_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8ff789f7f9954c8d213dde9b579918a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, босния и герцеговина, россия, китай, милорад додик, оон, республика сербская
В мире, Босния и Герцеговина, Россия, Китай, Милорад Додик, ООН, Республика Сербская
Посол назвал причину выборов в Республике Сербской

Калабухов: выборы в Республике Сербской произошли из-за высокого представителя

© Фото предоставлено посольством РФ в Боснии и Герцеговине (БиГ)Посол России в Боснии и Герцеговине (БиГ) Игорь Калабухов
Посол России в Боснии и Герцеговине (БиГ) Игорь Калабухов - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото предоставлено посольством РФ в Боснии и Герцеговине (БиГ)
Посол России в Боснии и Герцеговине (БиГ) Игорь Калабухов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОСТОЧНОЕ САРАЕВО, РЕСПУБЛИКА СЕРБСКАЯ БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ, 21 ноя – РИА Новости. Непосредственной причиной выборов в Республике Сербской Боснии и Герцеговины стали решения нелегитимного "высокого представителя" Кристиана Шмидта, заявил в интервью РИА Новости российский посол в БиГ Игорь Калабухов.
"Я должен сказать, что непосредственной причиной этих выборов стали решения нелегитимного "высокого представителя", которые повлияли на политическую ситуацию в целом", - сказал Калабухов.
Президент Республики Сербской Милорад Додик и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Лавров осудил попытки Запада отстранить Додика от власти
9 сентября, 15:16
Он подчеркнул, что с начала "инсталлирования" Кристиана Шмидта (верховный представитель по Боснии и Герцеговине; власти России, Китая, Республики Сербской и Сербии не признают его полномочия) без одобрения Совбеза ООН на его должность Москва подчеркивала неизбежность крупного кризиса в стране, который сейчас в ней и происходит.
Всего на пост президента РС БиГ претендуют шесть кандидатов: Синиша Каран от правящего СНСД, Бранко Блануша из оппозиционного СДС, Драган Джоканович из "Союза за новую политику", Никола Лазаревич из "Экологической партии (Республики) Сербской" и два независимых кандидата - Игор Гашевич и Славко Драгичевич.
Голосование в воскресенье организуют и в посольствах БиГ в Белграде, Берлине, Вене и генеральном консульстве в Мюнхене.
В начале августа ЦИК БиГ приняла решение об отзыве мандата у президента Республики Сербской Милорада Додика, после чего назначила досрочные выборы президента Республики Сербской БиГ на 23 ноября. Додик сообщил в конце сентября, что СНСД выдвинет кандидатом занимающего с сентября пост министра научно-технологического развития и высшего образования, бывшего главу МВД Синишу Карана.
МИД России - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
МИД: Россия выступает за прекращение вмешательства Запада в боснийские дела
8 сентября, 12:28
 
В миреБосния и ГерцеговинаРоссияКитайМилорад ДодикООНРеспублика Сербская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала