Посол назвал причину выборов в Республике Сербской

ВОСТОЧНОЕ САРАЕВО, РЕСПУБЛИКА СЕРБСКАЯ БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ, 21 ноя – РИА Новости. Непосредственной причиной выборов в Республике Сербской Боснии и Герцеговины стали решения нелегитимного "высокого представителя" Кристиана Шмидта, заявил в интервью РИА Новости российский посол в БиГ Игорь Калабухов.

"Я должен сказать, что непосредственной причиной этих выборов стали решения нелегитимного "высокого представителя", которые повлияли на политическую ситуацию в целом", - сказал Калабухов.

Всего на пост президента РС БиГ претендуют шесть кандидатов: Синиша Каран от правящего СНСД, Бранко Блануша из оппозиционного СДС, Драган Джоканович из "Союза за новую политику", Никола Лазаревич из "Экологической партии (Республики) Сербской" и два независимых кандидата - Игор Гашевич и Славко Драгичевич.

Берлине, Голосование в воскресенье организуют и в посольствах БиГ в Белграде Вене и генеральном консульстве в Мюнхене