Посол назвал причину выборов в Республике Сербской
21.11.2025
Посол назвал причину выборов в Республике Сербской
Непосредственной причиной выборов в Республике Сербской Боснии и Герцеговины стали решения нелегитимного "высокого представителя" Кристиана Шмидта, заявил в интервью РИА Новости российский посол в БиГ Игорь Калабухов.
Калабухов: выборы в Республике Сербской произошли из-за высокого представителя
ВОСТОЧНОЕ САРАЕВО, РЕСПУБЛИКА СЕРБСКАЯ БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ, 21 ноя – РИА Новости. Непосредственной причиной выборов в Республике Сербской Боснии и Герцеговины стали решения нелегитимного "высокого представителя" Кристиана Шмидта, заявил в интервью РИА Новости российский посол в БиГ Игорь Калабухов.
"Я должен сказать, что непосредственной причиной этих выборов стали решения нелегитимного "высокого представителя", которые повлияли на политическую ситуацию в целом", - сказал Калабухов.
Он подчеркнул, что с начала "инсталлирования" Кристиана Шмидта (верховный представитель по Боснии и Герцеговине
; власти России
, Китая
, Республики Сербской
и Сербии
не признают его полномочия) без одобрения Совбеза ООН
на его должность Москва
подчеркивала неизбежность крупного кризиса в стране, который сейчас в ней и происходит.
Всего на пост президента РС БиГ претендуют шесть кандидатов: Синиша Каран от правящего СНСД, Бранко Блануша из оппозиционного СДС, Драган Джоканович из "Союза за новую политику", Никола Лазаревич из "Экологической партии (Республики) Сербской" и два независимых кандидата - Игор Гашевич и Славко Драгичевич.
Голосование в воскресенье организуют и в посольствах БиГ в Белграде
, Берлине
, Вене
и генеральном консульстве в Мюнхене
.
В начале августа ЦИК БиГ приняла решение об отзыве мандата у президента Республики Сербской Милорада Додика
, после чего назначила досрочные выборы президента Республики Сербской БиГ на 23 ноября. Додик сообщил в конце сентября, что СНСД выдвинет кандидатом занимающего с сентября пост министра научно-технологического развития и высшего образования, бывшего главу МВД Синишу Карана.