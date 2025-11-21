Рейтинг@Mail.ru
Парламент Сербии входит в ускоренный процесс евроинтеграции, заявил премьер
21.11.2025
Парламент Сербии входит в ускоренный процесс евроинтеграции, заявил премьер
Парламент Сербии входит в ускоренный процесс евроинтеграции, заявил премьер
Парламент Сербии входит в ускоренный процесс евроинтеграции, заявил премьер
Правительство и парламент Сербии входят в "ускоренный процесс евроинтеграции", заявил сербский премьер Джуро Мацут. РИА Новости, 21.11.2025
в мире, сербия, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Сербия, Евросоюз, Еврокомиссия
Парламент Сербии входит в ускоренный процесс евроинтеграции, заявил премьер

Мацут: правительство и парламент Сербии входят в процесс евроинтеграции

Джуро Мацут
Джуро Мацут - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Sputnik / Лола Джорджевич
Джуро Мацут. Архивное фото
БЕЛГРАД, 21 ноя - РИА Новости. Правительство и парламент Сербии входят в "ускоренный процесс евроинтеграции", заявил сербский премьер Джуро Мацут.
Глава сербского правительства участвовал в пятницу в саммите лидеров стран Западных Балкан в Тиране. ЕС на форуме представляла комиссар по расширению Марта Кос.
Сербский гвардеец во время пресс-конференции в Белграде - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Глава МИД Сербии заявил о важности консенсуса в стране для интеграции в ЕС
19 ноября, 22:42
"Моя оценка основывается на реальных показателях, мы организовали очень интенсивный момент интеграции и совместно с председателем Скупщины (спикером парламента Аной Брнабич - ред.) входим в процесс более скорой интеграции, выполнения оставшихся домашних заданий, с учетом того, что сроки приближаются. Как и в реальной жизни, мы должны выполнить некоторые условия", - сказал Мацут агентству Танюг.
Он выразил надежду, что вскоре может быть открыт кластер номер 3 переговорной платформы о вступлении в ЕС, включающий главы о СМИ, налоговой политике, социальной политике, предпринимательстве, образовании и культуре, что ожидается уже более трех лет. Премьер Сербии также надеется, что первая часть средств, предназначенных Белграду, из плана роста ЕС для Западных Балкан будет выделена в начале следующего года.
"План роста был одной из главных тем, и с выполнением условий планируется в начале следующего года совершить первые выплаты, это сказано и представителями ЕС, комиссаром по расширению и господином (директором Директората по расширению Еврокомиссии Гертом Яном - ред.) Копманом. Поэтому думаю, что уже в первом квартале следующего года у нас будут ответы на эти вопросы", - отметил Мацут.
Премьер Сербии заявил 12 ноября, что официальный Белград выполнил 65% критериев для вступления в ЕС, остальные 20-30% требований относятся, прежде всего, к политике санкций Брюсселя в отношении РФ и других государств.
Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Сербия пообещала согласовать внешнюю политику с ЕС, сообщил Кошта
18 ноября, 20:57
Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Андреас фон Бекерат сообщил ранее, что компании из ЕС составляют 75% иностранных инвесторов в Сербии, что показывает тесную связь страны с Евросоюзом.
Фон Бекерат 6 ноября официально передал президенту Сербии Александру Вучичу доклад Еврокомиссии о прогрессе Сербии на пути евроинтеграции за 2025 год. Фон Бекерат указал, что еврореформы в Сербии замедлились в нескольких областях, а также необходимо согласовать внешнюю политику с политикой Евросоюза.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в 2023 году, что Евросоюз намерен инвестировать шесть миллиардов евро на поддержку реформ в государствах Западных Балкан с целью их последующей интеграции в союз. Брюссель в рамках этого пакета выделяет для Белграда 1 миллиард 580 миллионов евро.
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Вучич раскритиковал резолюцию Европарламента о Сербии
22 октября, 16:57
 
В мире, Сербия, Евросоюз, Еврокомиссия
 
 
