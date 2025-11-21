Парламент Сербии входит в ускоренный процесс евроинтеграции, заявил премьер

БЕЛГРАД, 21 ноя - РИА Новости. Правительство и парламент Сербии входят в "ускоренный процесс евроинтеграции", заявил сербский премьер Джуро Мацут.
"Моя оценка основывается на реальных показателях, мы организовали очень интенсивный момент интеграции и совместно с председателем Скупщины (спикером парламента Аной Брнабич - ред.) входим в процесс более скорой интеграции, выполнения оставшихся домашних заданий, с учетом того, что сроки приближаются. Как и в реальной жизни, мы должны выполнить некоторые условия", - сказал Мацут агентству Танюг.
Он выразил надежду, что вскоре может быть открыт кластер номер 3 переговорной платформы о вступлении в ЕС, включающий главы о СМИ, налоговой политике, социальной политике, предпринимательстве, образовании и культуре, что ожидается уже более трех лет. Премьер Сербии также надеется, что первая часть средств, предназначенных Белграду, из плана роста ЕС для Западных Балкан будет выделена в начале следующего года.
"План роста был одной из главных тем, и с выполнением условий планируется в начале следующего года совершить первые выплаты, это сказано и представителями ЕС, комиссаром по расширению и господином (директором Директората по расширению Еврокомиссии Гертом Яном - ред.) Копманом. Поэтому думаю, что уже в первом квартале следующего года у нас будут ответы на эти вопросы", - отметил Мацут.
Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Андреас фон Бекерат сообщил ранее, что компании из ЕС составляют 75% иностранных инвесторов в Сербии, что показывает тесную связь страны с Евросоюзом.
Фон Бекерат 6 ноября официально передал президенту Сербии Александру Вучичу доклад Еврокомиссии о прогрессе Сербии на пути евроинтеграции за 2025 год. Фон Бекерат указал, что еврореформы в Сербии замедлились в нескольких областях, а также необходимо согласовать внешнюю политику с политикой Евросоюза.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в 2023 году, что Евросоюз намерен инвестировать шесть миллиардов евро на поддержку реформ в государствах Западных Балкан с целью их последующей интеграции в союз. Брюссель в рамках этого пакета выделяет для Белграда 1 миллиард 580 миллионов евро.
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
