СБУ запросила у НАБУ материалы по делу о коррупции в энергетике

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) обратилась в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) с просьбой предоставить материалы по делу о коррупции в сфере энергетики, которые могут содержать информацию о государственной измене, сообщает агентство Укринформ со ссылкой на источник в НАБУ.