СБУ запросила у НАБУ материалы по делу о коррупции в энергетике - РИА Новости, 21.11.2025
19:02 21.11.2025
СБУ запросила у НАБУ материалы по делу о коррупции в энергетике
Служба безопасности Украины (СБУ) обратилась в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) с просьбой предоставить материалы по делу о коррупции в сфере...
украина
СБУ запросила у НАБУ материалы по делу о коррупции в энергетике

СБУ запросила у НАБУ материалы по делу о коррупции в сфере энергетики

Киев - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) обратилась в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) с просьбой предоставить материалы по делу о коррупции в сфере энергетики, которые могут содержать информацию о государственной измене, сообщает агентство Укринформ со ссылкой на источник в НАБУ.
"Служба безопасности Украины обратилась в Национальное антикоррупционное бюро с запросом о предоставлении материалов, которые могут содержать важные сведения для проверки фактов государственной измены в рамках их производства – так называемого дела "Мидас", – приводит слова источника агентство.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Слон в офисе. Зеленскому угрожает новый фронт
Вчера, 08:00
По данным источника, которые приводит агентство, в НАБУ прорабатывают обращение СБУ и обещают предоставить соответствующие материалы.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
СМИ узнали, что окружение Зеленского сказало ему из-за скандала
Вчера, 09:08
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
