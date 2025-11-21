Дефицит в санаториях: что с ценами на Новый год и где еще есть места

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Мария Селиванова. До Нового года осталось чуть больше месяца, забронировать путевки в санатории еще можно, но мест осталось мало. Номера в здравницах среднего ценового сегмента есть далеко не везде, да и праздничные цены ощутимо выше. Куда направляется большинство путешественников, во сколько обходятся туры и стоит ли рассчитывать на банкет — в материале РИА Новости.

Не совсем каникулы

"Поездка в санаторий — особый вид отдыха. Клиенты не рассматривают новогодние каникулы в здравнице как праздничный выезд", — рассказывает гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Средняя продолжительность такой программы — 12 дней, а не четыре-пять, как в экскурсионных или сити-турах. Значит, расходы получатся заметно больше — примерно вдвое, добавляет эксперт.

Как правило, отправляющиеся в санатории туристы даже не планируют праздновать Новый год. "Ну какой алкоголь, если вы приехали оздоровляться. Поэтому в ночь с 31 декабря на 1 января некоторые, может быть, съедят немного брокколи, шпината и выпьют рюмочку яблочного сока — это максимум", — полушутя говорит эксперт.

© Getty Images / BraunS Девушка в бассейне с подогревом © Getty Images / BraunS Девушка в бассейне с подогревом

"Санатории на праздники бронируют с конца августа. До декабря объекты с хорошим соотношением цены и качества в Кавминводах и Подмосковье разберут, — сообщили в пресс-службе национального туроператора "Алеан". — Уже сейчас по Московской области и средней полосе ощущается дефицит в среднем ценовом сегменте. В Анапе и Сочи бронирование пока возможно".

Кавминводы — лидер спроса

Кавказские Минеральные Воды — самое востребованное направление, как, впрочем, и в любое другое время. Там почти исчезло понятие сезонности: круглый год в здравницах заняты 85 процентов мест, отмечает специализирующаяся по этим курортам сотрудница "Русского экспресса" Анна Леонова. В каникулы загрузка абсолютная.

По сравнению с прошлым годом цены выросли в среднем на 27 процентов, уточнили в компании.

Туристов это не смущает: 61 процент заказов на оздоровительный отдых — именно в Минводы, подсчитали в "Алеан".

"Конкурентов нет — и по числу санаториев, и по номерному фонду, разнообразию предложения и совокупности природных лечебных факторов", — объясняет Леонова.

Главный конкурент

Белорусские здравницы — главный конкурент кавказским. В праздники цены ниже всего процентов на десять, но существенно сэкономить можно за счет дороги, указывает Сергей Ромашкин.

Авиабилеты до Сочи или Минвод с вылетом 30 декабря — от 40 тысяч рублей в оба конца. Еще примерно 70 тысяч — санаторная путевка. В итоге получается больше 100 тысяч на человека.

С Белоруссией проще: полтора часа на самолете или семь на "Ласточке" из Москвы. Авиабилет в одну сторону с вылетом 30 декабря — от 11 тысяч рублей, на поезде — от пяти тысяч.

География здравниц

Если Кавминводы выбирают почти две трети поклонников санаторного отдыха, то Краснодарский край и Крым — 18 процентов, говорят в "Алеан".

Каждый 20-й готов отправиться в здравницы средней полосы. Тут наибольший интерес вызывают объекты Московской, Рязанской, Тульской, Калужской, Ярославской областей и лечебные курорты в Старой Руссе в Новгородской области и Усть-Качке в Пермском крае.

"Высоким спросом пользуются места, куда можно добраться без перелета, поскольку стоимость авиабилетов на праздники вызывает изумление, — отмечает Сергей Ромашкин. — При сопоставимом наборе услуг туристы из Москвы выберут здравницы Владимирской или Ивановской области, а не Тюмени, чтобы приехать на отдых за два-три часа на машине".

© Фото предоставлено санаторием "Озеро Белое" Подводный душ-массаж в санатории "Озеро Белое", Московская область © Фото предоставлено санаторием "Озеро Белое" Подводный душ-массаж в санатории "Озеро Белое", Московская область

Так же и в других регионах: санатории Башкортостана и Татарстана бронируют в основном жители близлежащих городов.

Сколько стоят путевки

По словам Ромашкина, хорошая здравница стоит шесть-семь тысяч рублей в сутки на персону. В более бюджетных объектах есть места за 4,5 тысячи.

Десять дней в санаториях Сочи в зимние каникулы — это не менее 122 тысяч рублей на двоих, добавляют в "Алеан". В Крыму минимальный пакет в два раза дешевле — от 64 тысяч рублей на двоих.

Бюджетные здравницы на курортах Кавминвод — от 83 тысяч на двоих. Средний сегмент подороже — 170-210 тысяч.