Рейтинг@Mail.ru
Дефицит в санаториях: что с ценами на Новый год и где еще есть места - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:00 21.11.2025 (обновлено: 13:20 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/sanatorii-2056431357.html
Дефицит в санаториях: что с ценами на Новый год и где еще есть места
Дефицит в санаториях: что с ценами на Новый год и где еще есть места - РИА Новости, 21.11.2025
Дефицит в санаториях: что с ценами на Новый год и где еще есть места
До Нового года осталось чуть больше месяца, забронировать путевки в санатории еще можно, но мест осталось мало. Номера в здравницах среднего ценового сегмента... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T08:00:00+03:00
2025-11-21T13:20:00+03:00
туризм
туризм-важное
туризм
куда поехать
куда можно лететь
новый год
московская область (подмосковье)
сергей ромашкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054293321_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_2229ed57ae19d5cfe07d18a089721ba1.jpg
https://ria.ru/20251122/pekin-2054341636.html
московская область (подмосковье)
сочи
россия
минеральные воды
кисловодск
республика крым
краснодарский край
анапа
белокуриха
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054293321_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_ed2213b506624501102ba6c9e663ab9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм-важное, туризм, куда поехать, куда можно лететь, новый год, московская область (подмосковье), сергей ромашкин, сочи, россия, отдых в россии, минеральные воды, кисловодск, республика крым, краснодарский край, анапа, белокуриха, тюменская область, дефицит
Туризм, Туризм-Важное, Туризм, куда поехать, куда можно лететь, Новый год, Московская область (Подмосковье), Сергей Ромашкин, Сочи, Россия, отдых в России, Минеральные Воды, Кисловодск, Республика Крым, Краснодарский край, Анапа, Белокуриха, Тюменская область, Дефицит
Дефицит в санаториях: что с ценами на Новый год и где еще есть места

"Русский экспресс": цена санаторных путевок на праздники выросла за год на 27%

© Getty Images / MarisolДевушка в открытом бассейне с подогревом
Девушка в открытом бассейне с подогревом - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Getty Images / Marisol
Девушка в открытом бассейне с подогревом
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Мария Селиванова. До Нового года осталось чуть больше месяца, забронировать путевки в санатории еще можно, но мест осталось мало. Номера в здравницах среднего ценового сегмента есть далеко не везде, да и праздничные цены ощутимо выше. Куда направляется большинство путешественников, во сколько обходятся туры и стоит ли рассчитывать на банкет — в материале РИА Новости.

Не совсем каникулы

"Поездка в санаторий — особый вид отдыха. Клиенты не рассматривают новогодние каникулы в здравнице как праздничный выезд", — рассказывает гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОтдыхающие на занятиях водной аэробикой в бассейне санатория "Ай-Петри"
Отдыхающие на занятиях водной аэробикой в бассейне санатория Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на занятиях водной аэробикой в бассейне санатория "Ай-Петри"
Средняя продолжительность такой программы — 12 дней, а не четыре-пять, как в экскурсионных или сити-турах. Значит, расходы получатся заметно больше — примерно вдвое, добавляет эксперт.
Как правило, отправляющиеся в санатории туристы даже не планируют праздновать Новый год. "Ну какой алкоголь, если вы приехали оздоровляться. Поэтому в ночь с 31 декабря на 1 января некоторые, может быть, съедят немного брокколи, шпината и выпьют рюмочку яблочного сока — это максимум", — полушутя говорит эксперт.
© Getty Images / BraunSДевушка в бассейне с подогревом
Девушка в бассейне с подогревом - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Getty Images / BraunS
Девушка в бассейне с подогревом
"Санатории на праздники бронируют с конца августа. До декабря объекты с хорошим соотношением цены и качества в Кавминводах и Подмосковье разберут, — сообщили в пресс-службе национального туроператора "Алеан". — Уже сейчас по Московской области и средней полосе ощущается дефицит в среднем ценовом сегменте. В Анапе и Сочи бронирование пока возможно".

Кавминводы — лидер спроса

Кавказские Минеральные Воды — самое востребованное направление, как, впрочем, и в любое другое время. Там почти исчезло понятие сезонности: круглый год в здравницах заняты 85 процентов мест, отмечает специализирующаяся по этим курортам сотрудница "Русского экспресса" Анна Леонова. В каникулы загрузка абсолютная.
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПациенты проходят процедуру
Пациенты проходят процедуру - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Пациенты проходят процедуру
По сравнению с прошлым годом цены выросли в среднем на 27 процентов, уточнили в компании.
Туристов это не смущает: 61 процент заказов на оздоровительный отдых — именно в Минводы, подсчитали в "Алеан".
"Конкурентов нет — и по числу санаториев, и по номерному фонду, разнообразию предложения и совокупности природных лечебных факторов", — объясняет Леонова.

Главный конкурент

Белорусские здравницы — главный конкурент кавказским. В праздники цены ниже всего процентов на десять, но существенно сэкономить можно за счет дороги, указывает Сергей Ромашкин.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСпа-процедуры
Спа-процедуры - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Спа-процедуры
Авиабилеты до Сочи или Минвод с вылетом 30 декабря — от 40 тысяч рублей в оба конца. Еще примерно 70 тысяч — санаторная путевка. В итоге получается больше 100 тысяч на человека.
С Белоруссией проще: полтора часа на самолете или семь на "Ласточке" из Москвы. Авиабилет в одну сторону с вылетом 30 декабря — от 11 тысяч рублей, на поезде — от пяти тысяч.

География здравниц

Если Кавминводы выбирают почти две трети поклонников санаторного отдыха, то Краснодарский край и Крым — 18 процентов, говорят в "Алеан".
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСанаторий "Ленинские скалы" в Пятигорске
Санаторий Ленинские скалы в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Санаторий "Ленинские скалы" в Пятигорске
Каждый 20-й готов отправиться в здравницы средней полосы. Тут наибольший интерес вызывают объекты Московской, Рязанской, Тульской, Калужской, Ярославской областей и лечебные курорты в Старой Руссе в Новгородской области и Усть-Качке в Пермском крае.
"Высоким спросом пользуются места, куда можно добраться без перелета, поскольку стоимость авиабилетов на праздники вызывает изумление, — отмечает Сергей Ромашкин. — При сопоставимом наборе услуг туристы из Москвы выберут здравницы Владимирской или Ивановской области, а не Тюмени, чтобы приехать на отдых за два-три часа на машине".
© Фото предоставлено санаторием "Озеро Белое"Подводный душ-массаж в санатории "Озеро Белое", Московская область
Подводный душ-массаж в санатории Озеро Белое, Московская область - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото предоставлено санаторием "Озеро Белое"
Подводный душ-массаж в санатории "Озеро Белое", Московская область
Так же и в других регионах: санатории Башкортостана и Татарстана бронируют в основном жители близлежащих городов.

Сколько стоят путевки

По словам Ромашкина, хорошая здравница стоит шесть-семь тысяч рублей в сутки на персону. В более бюджетных объектах есть места за 4,5 тысячи.
© РИА Новости / Мария СеливановаЭко-парк Тайга в Тюмени. Термальный бассейн
Эко-парк Тайга в Тюмени. Термальный бассейн - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
Эко-парк Тайга в Тюмени. Термальный бассейн
Десять дней в санаториях Сочи в зимние каникулы — это не менее 122 тысяч рублей на двоих, добавляют в "Алеан". В Крыму минимальный пакет в два раза дешевле — от 64 тысяч рублей на двоих.
Бюджетные здравницы на курортах Кавминвод — от 83 тысяч на двоих. Средний сегмент подороже — 170-210 тысяч.
Подмосковные объекты готовы принять туристов на десять дней за 140 тысяч на двоих. Санатории Белокурихи — от 158 тысяч, а Тюменской области — от 131 тысячи.
Девушка в национальном костюме на улице в Пекине - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Сокровища Пекина: что надо смотреть и покупать в столице Китая
02:01
 
ТуризмТуризм-ВажноеТуризмкуда поехатькуда можно лететьНовый годМосковская область (Подмосковье)Сергей РомашкинСочиРоссияотдых в РоссииМинеральные ВодыКисловодскРеспублика КрымКраснодарский крайАнапаБелокурихаТюменская областьДефицит
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала