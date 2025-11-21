https://ria.ru/20251121/samolet-2056659069.html
Самолет с Ургантом и Гудковым экстренно сел в Мюнхене, пишут СМИ
В Мюнхене совершил аварийную посадку самолет, на борту которого находились Иван Ургант и Александр Гудков, передает Life. РИА Новости, 21.11.2025
