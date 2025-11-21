Рейтинг@Mail.ru
Самолет с Ургантом и Гудковым экстренно сел в Мюнхене, пишут СМИ - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/samolet-2056659069.html
Самолет с Ургантом и Гудковым экстренно сел в Мюнхене, пишут СМИ
Самолет с Ургантом и Гудковым экстренно сел в Мюнхене, пишут СМИ - РИА Новости, 21.11.2025
Самолет с Ургантом и Гудковым экстренно сел в Мюнхене, пишут СМИ
В Мюнхене совершил аварийную посадку самолет, на борту которого находились Иван Ургант и Александр Гудков, передает Life. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T17:11:00+03:00
2025-11-21T17:11:00+03:00
в мире
мюнхен
белград (город)
лондон
александр гудков
иван ургант
airbus a319
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97647/58/976475816_498:346:2346:1385_1920x0_80_0_0_d680b04732709d3b874ecbfd9098cc25.jpg
https://ria.ru/20251119/sud-2056071607.html
https://ria.ru/20251019/inoagent-2049210579.html
мюнхен
белград (город)
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97647/58/976475816_444:329:2378:1779_1920x0_80_0_0_19722ef61e44032f215f16836f813c55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мюнхен, белград (город), лондон, александр гудков, иван ургант, airbus a319
В мире, Мюнхен, Белград (город), Лондон, Александр Гудков, Иван Ургант, Airbus A319
Самолет с Ургантом и Гудковым экстренно сел в Мюнхене, пишут СМИ

Life: в Мюнхене совершил аварийную посадку самолет с Ургантом и Гудковым

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАлександр Гудков и Иван Ургант
Александр Гудков и Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Александр Гудков и Иван Ургант. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В Мюнхене совершил аварийную посадку самолет, на борту которого находились Иван Ургант и Александр Гудков, передает Life.
"Cамолет Airbus A319 компании Air Serbia летел из Лондона в Белград, но через два часа после вылета из аэропорта Хитроу вынужденно приземлился в Мюнхене", - говорится в публикации.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Суд вернул ветерану Афганистана его иск к Пугачевой
19 ноября, 17:22
По данным издания, самолет в Германии встретили пожарные машины и автомобили службы безопасности аэропорта, однако через час после инцидента борт продолжил полет до Белграда. В Сербии он совершил благополучную посадку, там планируется выступление Урганта и его команды.
Семен Трескунов* - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
От покинувшего Россию актера-иноагента отказалась семья, сообщили СМИ
19 октября, 14:47
 
В миреМюнхенБелград (город)ЛондонАлександр ГудковИван УргантAirbus A319
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала